Tokenomik xMoney (UTK)

Lihat cerapan utama tentang xMoney (UTK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

xMoney (UTK) Maklumat

xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees.

Laman Web Rasmi:
https://www.xmoney.com/
Kertas putih:
https://utrust.com/static/UTRUST-whitepaper-en-2017-11-02-2ae02efb0e0203893bdba1f54000f2b4.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xdc9Ac3C20D1ed0B540dF9b1feDC10039Df13F99c

xMoney (UTK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk xMoney (UTK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 18.79M
$ 18.79M
Jumlah Bekalan:
$ 704.11M
$ 704.11M
Bekalan Edaran:
$ 704.11M
$ 704.11M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 26.69M
$ 26.69M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.17917
$ 0.17917
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00543500526176
$ 0.00543500526176
Harga Semasa:
$ 0.02669
$ 0.02669

Tokenomik xMoney (UTK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik xMoney (UTK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token UTK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token UTK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik UTK, terokai UTK harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.