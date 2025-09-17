Lagi Mengenai UWON

Maklumat Harga UWON

Laman Web Rasmi UWON

Tokenomik UWON

Ramalan Harga UWON

Sejarah UWON

UWON Panduan Membeli

Penukar Mata Wang UWON-ke-Fiat

UWON Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

UWON Logo

UWONHargae(UWON)

1 UWON ke USD Harga Langsung:

$0.1913
$0.1913$0.1913
0.00%1D
USD
UWON (UWON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:36:06 (UTC+8)

UWON (UWON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1892
$ 0.1892$ 0.1892
24J Rendah
$ 0.2013
$ 0.2013$ 0.2013
24J Tinggi

$ 0.1892
$ 0.1892$ 0.1892

$ 0.2013
$ 0.2013$ 0.2013

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-3.00%

-3.00%

UWON (UWON) harga masa nyata ialah $ 0.1913. Sepanjang 24 jam yang lalu, UWON didagangkan antara $ 0.1892 rendah dan $ 0.2013 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi UWON sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, UWON telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -3.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

UWON (UWON) Maklumat Pasaran

--
----

$ 71.72
$ 71.72$ 71.72

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

--
----

10,000,000
10,000,000 10,000,000

NEAR

Had Pasaran semasa UWON ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 71.72. Bekalan edaran UWON ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.91M.

UWON (UWON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk UWON hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.0642-25.13%
60 Hari$ -0.1344-41.27%
90 Hari$ -0.1007-34.49%
Perubahan Harga UWON Hari Ini

Hari ini, UWON mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariUWON

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0642 (-25.13%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari UWON

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, UWON mengalami perubahan sebanyak $ -0.1344 (-41.27%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari UWON

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.1007 (-34.49%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga UWON (UWON)?

Semak UWONhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu UWON (UWON)

This meme-coin is dedicated to the launch of the Case Boom game in Telegram Wallet. At the end of the game there was a funny bug when, instead of a box, there was an empty screen and the title YOU WON.

UWON tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus UWON pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak UWON ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang UWON di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian UWON anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

UWON Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai UWON (UWON) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset UWON (UWON) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk UWON.

Semak UWON ramalan harga sekarang!

Tokenomik UWON (UWON)

Memahami tokenomik UWON (UWON) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UWON dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli UWON (UWON)

Mencari cara membeli UWON? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah UWON di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

UWON kepada Mata Wang Tempatan

1 UWON(UWON) ke VND
5,034.0595
1 UWON(UWON) ke AUD
A$0.285037
1 UWON(UWON) ke GBP
0.139649
1 UWON(UWON) ke EUR
0.160692
1 UWON(UWON) ke USD
$0.1913
1 UWON(UWON) ke MYR
RM0.80346
1 UWON(UWON) ke TRY
7.894951
1 UWON(UWON) ke JPY
¥27.9298
1 UWON(UWON) ke ARS
ARS$280.086156
1 UWON(UWON) ke RUB
15.91616
1 UWON(UWON) ke INR
16.832487
1 UWON(UWON) ke IDR
Rp3,136.065072
1 UWON(UWON) ke KRW
263.862003
1 UWON(UWON) ke PHP
10.875405
1 UWON(UWON) ke EGP
￡E.9.195791
1 UWON(UWON) ke BRL
R$1.011977
1 UWON(UWON) ke CAD
C$0.262081
1 UWON(UWON) ke BDT
23.30034
1 UWON(UWON) ke NGN
285.947588
1 UWON(UWON) ke COP
$744.357865
1 UWON(UWON) ke ZAR
R.3.315229
1 UWON(UWON) ke UAH
7.875821
1 UWON(UWON) ke VES
Bs30.608
1 UWON(UWON) ke CLP
$181.735
1 UWON(UWON) ke PKR
Rs54.298592
1 UWON(UWON) ke KZT
103.516256
1 UWON(UWON) ke THB
฿6.060384
1 UWON(UWON) ke TWD
NT$5.75813
1 UWON(UWON) ke AED
د.إ0.702071
1 UWON(UWON) ke CHF
Fr0.149214
1 UWON(UWON) ke HKD
HK$1.488314
1 UWON(UWON) ke AMD
֏73.15312
1 UWON(UWON) ke MAD
.د.م1.715961
1 UWON(UWON) ke MXN
$3.495051
1 UWON(UWON) ke SAR
ريال0.717375
1 UWON(UWON) ke PLN
0.684854
1 UWON(UWON) ke RON
лв0.814938
1 UWON(UWON) ke SEK
kr1.763786
1 UWON(UWON) ke BGN
лв0.315645
1 UWON(UWON) ke HUF
Ft62.801877
1 UWON(UWON) ke CZK
3.919737
1 UWON(UWON) ke KWD
د.ك0.0581552
1 UWON(UWON) ke ILS
0.637029
1 UWON(UWON) ke AOA
Kz174.383341
1 UWON(UWON) ke BHD
.د.ب0.0721201
1 UWON(UWON) ke BMD
$0.1913
1 UWON(UWON) ke DKK
kr1.203277
1 UWON(UWON) ke HNL
L5.017799
1 UWON(UWON) ke MUR
8.656325
1 UWON(UWON) ke NAD
$3.322881
1 UWON(UWON) ke NOK
kr1.867088
1 UWON(UWON) ke NZD
$0.319471
1 UWON(UWON) ke PAB
B/.0.1913
1 UWON(UWON) ke PGK
K0.799634
1 UWON(UWON) ke QAR
ر.ق0.696332
1 UWON(UWON) ke RSD
дин.18.896614

UWON Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang UWON, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web UWON Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai UWON

Berapakah nilai UWON (UWON) hari ini?
Harga langsung UWON dalam USD ialah 0.1913 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa UWON ke USD?
Harga semasa UWON ke USD ialah $ 0.1913. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran UWON?
Had pasaran untuk UWON ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran UWON?
Bekalan edaran UWON ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UWON?
UWON mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UWON?
UWON melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan UWON?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UWONialah $ 71.72 USD.
Adakah UWON akan naik lebih tinggi tahun ini?
UWON mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UWONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:36:06 (UTC+8)

UWON (UWON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator UWON-ke-USD

Jumlah

UWON
UWON
USD
USD

1 UWON = 0.1913 USD

Berdagang UWON

UWONUSDT
$0.1913
$0.1913$0.1913
0.00%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan