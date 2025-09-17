Lagi Mengenai VADER

VaderAI by Virtuals Logo

VaderAI by VirtualsHargae(VADER)

VaderAI by Virtuals (VADER) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:36:18 (UTC+8)

VaderAI by Virtuals (VADER) Maklumat Harga (USD)

VaderAI by Virtuals (VADER) harga masa nyata ialah $ 0.011858. Sepanjang 24 jam yang lalu, VADER didagangkan antara $ 0.008802 rendah dan $ 0.012 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VADER sepanjang masa ialah $ 0.15849019150828353, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000060938884925464.

Dari segi prestasi jangka pendek, VADER telah berubah sebanyak +9.38% sejak sejam yang lalu, +0.34% dalam 24 jam dan +37.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

VaderAI by Virtuals (VADER) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa VaderAI by Virtuals ialah $ 11.82M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 66.00K. Bekalan edaran VADER ialah 996.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996739513. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.86M.

VaderAI by Virtuals (VADER) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk VaderAI by Virtuals hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00004017+0.34%
30 Hari$ -0.008859-42.77%
60 Hari$ -0.0086-42.04%
90 Hari$ -0.043813-78.70%
Perubahan Harga VaderAI by Virtuals Hari Ini

Hari ini, VADER mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00004017 (+0.34%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariVaderAI by Virtuals

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.008859 (-42.77%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari VaderAI by Virtuals

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, VADER mengalami perubahan sebanyak $ -0.0086 (-42.04%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari VaderAI by Virtuals

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.043813 (-78.70%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga VaderAI by Virtuals (VADER)?

Semak VaderAI by Virtualshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu VaderAI by Virtuals (VADER)

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

VaderAI by Virtuals tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus VaderAI by Virtuals pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak VADER ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang VaderAI by Virtuals di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian VaderAI by Virtuals anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

VaderAI by Virtuals Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai VaderAI by Virtuals (VADER) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset VaderAI by Virtuals (VADER) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk VaderAI by Virtuals.

Semak VaderAI by Virtuals ramalan harga sekarang!

Tokenomik VaderAI by Virtuals (VADER)

Memahami tokenomik VaderAI by Virtuals (VADER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VADER dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli VaderAI by Virtuals (VADER)

Mencari cara membeli VaderAI by Virtuals? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah VaderAI by Virtuals di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VaderAI by Virtuals Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang VaderAI by Virtuals, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web VaderAI by Virtuals Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai VaderAI by Virtuals

Berapakah nilai VaderAI by Virtuals (VADER) hari ini?
Harga langsung VADER dalam USD ialah 0.011858 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VADER ke USD?
Harga semasa VADER ke USD ialah $ 0.011858. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran VaderAI by Virtuals?
Had pasaran untuk VADER ialah $ 11.82M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VADER?
Bekalan edaran VADER ialah 996.74M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VADER?
VADER mencapai harga ATH sebanyak 0.15849019150828353 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VADER?
VADER melihat harga ATL sebanyak 0.000060938884925464 USD.
Berapakah jumlah dagangan VADER?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VADERialah $ 66.00K USD.
Adakah VADER akan naik lebih tinggi tahun ini?
VADER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VADERramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:36:18 (UTC+8)

VaderAI by Virtuals (VADER) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

