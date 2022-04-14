Tokenomik VaderAI by Virtuals (VADER)

Tokenomik VaderAI by Virtuals (VADER)

Lihat cerapan utama tentang VaderAI by Virtuals (VADER), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
VaderAI by Virtuals (VADER) Maklumat

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

Laman Web Rasmi:
https://app.virtuals.io/virtuals/896
Peneroka Blok:
https://basescan.org/token/0x731814e491571A2e9eE3c5b1F7f3b962eE8f4870

VaderAI by Virtuals (VADER) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk VaderAI by Virtuals (VADER), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 14.92M
Jumlah Bekalan:
$ 996.74M
Bekalan Edaran:
$ 996.74M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 14.97M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.168
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000060938884925464
Harga Semasa:
$ 0.014966
Tokenomik VaderAI by Virtuals (VADER): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik VaderAI by Virtuals (VADER) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token VADER yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token VADER yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik VADER, terokai VADER harga langsung token!

