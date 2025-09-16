Lagi Mengenai VAI

Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:06:30 (UTC+8)

VAIOT (VAI) Maklumat Harga (USD)

VAIOT (VAI) harga masa nyata ialah $ 0.02258. Sepanjang 24 jam yang lalu, VAI didagangkan antara $ 0.0221 rendah dan $ 0.02451 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VAI sepanjang masa ialah $ 2.42208355, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.004549306036172591.

Dari segi prestasi jangka pendek, VAI telah berubah sebanyak -0.14% sejak sejam yang lalu, -7.82% dalam 24 jam dan -12.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Had Pasaran semasa VAIOT ialah $ 8.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 196.96K. Bekalan edaran VAI ialah 389.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.03M.

VAIOT (VAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk VAIOT hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0019088-7.82%
30 Hari$ -0.00851-27.38%
60 Hari$ -0.00631-21.85%
90 Hari$ -0.00066-2.84%
Perubahan Harga VAIOT Hari Ini

Hari ini, VAI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0019088 (-7.82%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariVAIOT

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00851 (-27.38%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari VAIOT

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, VAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.00631 (-21.85%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari VAIOT

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00066 (-2.84%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Apakah itu VAIOT (VAI)

Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI's GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google's AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker.

VAIOT tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus VAIOT pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak VAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang VAIOT di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian VAIOT anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

VAI kepada Mata Wang Tempatan

1 VAIOT(VAI) ke VND
594.1927
1 VAIOT(VAI) ke AUD
A$0.0336442
1 VAIOT(VAI) ke GBP
0.0164834
1 VAIOT(VAI) ke EUR
0.0189672
1 VAIOT(VAI) ke USD
$0.02258
1 VAIOT(VAI) ke MYR
RM0.094836
1 VAIOT(VAI) ke TRY
0.9318766
1 VAIOT(VAI) ke JPY
¥3.29668
1 VAIOT(VAI) ke ARS
ARS$33.0115084
1 VAIOT(VAI) ke RUB
1.8761722
1 VAIOT(VAI) ke INR
1.9879432
1 VAIOT(VAI) ke IDR
Rp370.1638752
1 VAIOT(VAI) ke KRW
31.1877218
1 VAIOT(VAI) ke PHP
1.2854794
1 VAIOT(VAI) ke EGP
￡E.1.0856464
1 VAIOT(VAI) ke BRL
R$0.1198998
1 VAIOT(VAI) ke CAD
C$0.0309346
1 VAIOT(VAI) ke BDT
2.750244
1 VAIOT(VAI) ke NGN
33.7516808
1 VAIOT(VAI) ke COP
$88.203125
1 VAIOT(VAI) ke ZAR
R.0.3922146
1 VAIOT(VAI) ke UAH
0.9296186
1 VAIOT(VAI) ke VES
Bs3.6128
1 VAIOT(VAI) ke CLP
$21.451
1 VAIOT(VAI) ke PKR
Rs6.4091072
1 VAIOT(VAI) ke KZT
12.2184896
1 VAIOT(VAI) ke THB
฿0.7151086
1 VAIOT(VAI) ke TWD
NT$0.6798838
1 VAIOT(VAI) ke AED
د.إ0.0828686
1 VAIOT(VAI) ke CHF
Fr0.0176124
1 VAIOT(VAI) ke HKD
HK$0.1756724
1 VAIOT(VAI) ke AMD
֏8.634592
1 VAIOT(VAI) ke MAD
.د.م0.2025426
1 VAIOT(VAI) ke MXN
$0.4147946
1 VAIOT(VAI) ke SAR
ريال0.084675
1 VAIOT(VAI) ke PLN
0.0810622
1 VAIOT(VAI) ke RON
лв0.0966424
1 VAIOT(VAI) ke SEK
kr0.2086392
1 VAIOT(VAI) ke BGN
лв0.037257
1 VAIOT(VAI) ke HUF
Ft7.4396584
1 VAIOT(VAI) ke CZK
0.464019
1 VAIOT(VAI) ke KWD
د.ك0.0068869
1 VAIOT(VAI) ke ILS
0.0751914
1 VAIOT(VAI) ke AOA
Kz20.5832506
1 VAIOT(VAI) ke BHD
.د.ب0.00851266
1 VAIOT(VAI) ke BMD
$0.02258
1 VAIOT(VAI) ke DKK
kr0.1424798
1 VAIOT(VAI) ke HNL
L0.5922734
1 VAIOT(VAI) ke MUR
1.021745
1 VAIOT(VAI) ke NAD
$0.3922146
1 VAIOT(VAI) ke NOK
kr0.2210582
1 VAIOT(VAI) ke NZD
$0.0377086
1 VAIOT(VAI) ke PAB
B/.0.02258
1 VAIOT(VAI) ke PGK
K0.0943844
1 VAIOT(VAI) ke QAR
ر.ق0.0821912
1 VAIOT(VAI) ke RSD
дин.2.236549

Berapakah nilai VAIOT (VAI) hari ini?
Harga langsung VAI dalam USD ialah 0.02258 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VAI ke USD?
Harga semasa VAI ke USD ialah $ 0.02258. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran VAIOT?
Had pasaran untuk VAI ialah $ 8.79M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VAI?
Bekalan edaran VAI ialah 389.40M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VAI?
VAI mencapai harga ATH sebanyak 2.42208355 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VAI?
VAI melihat harga ATL sebanyak 0.004549306036172591 USD.
Berapakah jumlah dagangan VAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VAIialah $ 196.96K USD.
Adakah VAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
VAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:06:30 (UTC+8)

VAIOT (VAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

