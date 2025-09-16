Apakah itu VAIOT (VAI)

Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker.

Tokenomik VAIOT (VAI)

Memahami tokenomik VAIOT (VAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Apakah nilai VAIOT (VAI) hari ini? Harga langsung VAI dalam USD ialah 0.02258 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah had pasaran VAIOT? Had pasaran untuk VAI ialah $ 8.79M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran VAI? Bekalan edaran VAI ialah 389.40M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VAI? VAI mencapai harga ATH sebanyak 2.42208355 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VAI? VAI melihat harga ATL sebanyak 0.004549306036172591 USD . Berapakah jumlah dagangan VAI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VAIialah $ 196.96K USD .

