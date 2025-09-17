Lagi Mengenai VAIX

Vectorspace AI XHargae(VAIX)

1 VAIX ke USD Harga Langsung:

$0.02322
$0.02322$0.02322
+4.31%1D
USD
Vectorspace AI X (VAIX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:14:37 (UTC+8)

Vectorspace AI X (VAIX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02216
$ 0.02216$ 0.02216
24J Rendah
$ 0.02451
$ 0.02451$ 0.02451
24J Tinggi

$ 0.02216
$ 0.02216$ 0.02216

$ 0.02451
$ 0.02451$ 0.02451

$ 35.92655101524664
$ 35.92655101524664$ 35.92655101524664

$ 0.01002462128791707
$ 0.01002462128791707$ 0.01002462128791707

+4.50%

+4.31%

-1.32%

-1.32%

Vectorspace AI X (VAIX) harga masa nyata ialah $ 0.02322. Sepanjang 24 jam yang lalu, VAIX didagangkan antara $ 0.02216 rendah dan $ 0.02451 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VAIX sepanjang masa ialah $ 35.92655101524664, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01002462128791707.

Dari segi prestasi jangka pendek, VAIX telah berubah sebanyak +4.50% sejak sejam yang lalu, +4.31% dalam 24 jam dan -1.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vectorspace AI X (VAIX) Maklumat Pasaran

No.2110

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

$ 176.19
$ 176.19$ 176.19

$ 3.48M
$ 3.48M$ 3.48M

49.88M
49.88M 49.88M

150,000,000
150,000,000 150,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

33.25%

ETH

Had Pasaran semasa Vectorspace AI X ialah $ 1.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 176.19. Bekalan edaran VAIX ialah 49.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.48M.

Vectorspace AI X (VAIX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Vectorspace AI X hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0009594+4.31%
30 Hari$ -0.00378-14.00%
60 Hari$ -0.00357-13.33%
90 Hari$ -0.00278-10.70%
Perubahan Harga Vectorspace AI X Hari Ini

Hari ini, VAIX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0009594 (+4.31%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariVectorspace AI X

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00378 (-14.00%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Vectorspace AI X

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, VAIX mengalami perubahan sebanyak $ -0.00357 (-13.33%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Vectorspace AI X

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00278 (-10.70%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Vectorspace AI X (VAIX)?

Semak Vectorspace AI Xhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Vectorspace AI X (VAIX)

We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind.

Vectorspace AI X tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Vectorspace AI X pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak VAIX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Vectorspace AI X di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Vectorspace AI X anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Vectorspace AI X Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Vectorspace AI X (VAIX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Vectorspace AI X (VAIX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Vectorspace AI X.

Semak Vectorspace AI X ramalan harga sekarang!

Tokenomik Vectorspace AI X (VAIX)

Memahami tokenomik Vectorspace AI X (VAIX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VAIX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Vectorspace AI X (VAIX)

Mencari cara membeli Vectorspace AI X? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Vectorspace AI X di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VAIX kepada Mata Wang Tempatan

1 Vectorspace AI X(VAIX) ke VND
611.0343
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke AUD
A$0.0345978
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke GBP
0.0169506
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke EUR
0.0195048
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke USD
$0.02322
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke MYR
RM0.097524
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke TRY
0.9582894
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke JPY
¥3.39012
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke ARS
ARS$34.0967124
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke RUB
1.931904
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke INR
2.0408058
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke IDR
Rp380.6556768
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke KRW
32.0275782
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke PHP
1.3186638
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke EGP
￡E.1.1164176
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke BRL
R$0.123066
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke CAD
C$0.0318114
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke BDT
2.828196
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke NGN
34.76034
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke COP
$90.350181
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke ZAR
R.0.4021704
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke UAH
0.9559674
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke VES
Bs3.7152
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke CLP
$22.03578
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke PKR
Rs6.5907648
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke KZT
12.5648064
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke THB
฿0.7356096
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke TWD
NT$0.6986898
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke AED
د.إ0.0852174
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke CHF
Fr0.0181116
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke HKD
HK$0.1806516
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke AMD
֏8.879328
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke MAD
.د.م0.2082834
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke MXN
$0.4246938
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke SAR
ريال0.087075
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke PLN
0.0831276
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke RON
лв0.0993816
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke SEK
kr0.2140884
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke BGN
лв0.038313
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke HUF
Ft7.6228938
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke CZK
0.4757778
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke KWD
د.ك0.00705888
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke ILS
0.0773226
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke AOA
Kz21.2832198
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke BHD
.د.ب0.00875394
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke BMD
$0.02322
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke DKK
kr0.1460538
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke HNL
L0.6074352
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke MUR
1.0537236
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke NAD
$0.4033314
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke NOK
kr0.2266272
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke NZD
$0.0387774
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke PAB
B/.0.02322
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke PGK
K0.0968274
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke QAR
ر.ق0.0845208
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke RSD
дин.2.2925106

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Vectorspace AI X, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Vectorspace AI X Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Vectorspace AI X

Berapakah nilai Vectorspace AI X (VAIX) hari ini?
Harga langsung VAIX dalam USD ialah 0.02322 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VAIX ke USD?
Harga semasa VAIX ke USD ialah $ 0.02322. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Vectorspace AI X?
Had pasaran untuk VAIX ialah $ 1.16M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VAIX?
Bekalan edaran VAIX ialah 49.88M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VAIX?
VAIX mencapai harga ATH sebanyak 35.92655101524664 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VAIX?
VAIX melihat harga ATL sebanyak 0.01002462128791707 USD.
Berapakah jumlah dagangan VAIX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VAIXialah $ 176.19 USD.
Adakah VAIX akan naik lebih tinggi tahun ini?
VAIX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VAIXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:14:37 (UTC+8)

Vectorspace AI X (VAIX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Data Watch: Tiga Isyarat Di Sebalik Setiap Peralihan Pasaran

September 17, 2025

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025
