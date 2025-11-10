Vameon Harga Hari Ini

Harga langsung Vameon (VAMEON) hari ini ialah $ 0.00001959, dengan 0.15% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VAMEON kepada USD penukaran adalah $ 0.00001959 setiap VAMEON.

Vameon kini berada pada kedudukan #1382 mengikut permodalan pasaran pada $ 4.89M, dengan bekalan edaran sebanyak 249.41B VAMEON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VAMEON didagangkan antara $ 0.0000195 (rendah) dan $ 0.00002099 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000941194040872492, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000004946453995299.

Dalam prestasi jangka pendek, VAMEON dipindahkan -0.11% dalam sejam terakhir dan -21.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 221.70K.

Vameon (VAMEON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1382 Modal Pasaran $ 4.89M$ 4.89M $ 4.89M Kelantangan (24J) $ 221.70K$ 221.70K $ 221.70K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.59M$ 19.59M $ 19.59M Bekalan Peredaran 249.41B 249.41B 249.41B Bekalan Maks 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Kadar Peredaran 24.94% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Vameon ialah $ 4.89M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 221.70K. Bekalan edaran VAMEON ialah 249.41B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.59M.