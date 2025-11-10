BursaDEX+
Harga Vameon langsung hari ini ialah 0.00001959 USD.VAMEON modal pasaran ialah 4,885,864.83838602 USD. Jejaki masa nyata VAMEON kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Vameon Logo

VameonHargae(VAMEON)

1 VAMEON ke USD Harga Langsung:

$0.00001959
+0.15%1D
USD
Vameon (VAMEON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:19:56 (UTC+8)

Vameon Harga Hari Ini

Harga langsung Vameon (VAMEON) hari ini ialah $ 0.00001959, dengan 0.15% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VAMEON kepada USD penukaran adalah $ 0.00001959 setiap VAMEON.

Vameon kini berada pada kedudukan #1382 mengikut permodalan pasaran pada $ 4.89M, dengan bekalan edaran sebanyak 249.41B VAMEON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VAMEON didagangkan antara $ 0.0000195 (rendah) dan $ 0.00002099 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000941194040872492, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000004946453995299.

Dalam prestasi jangka pendek, VAMEON dipindahkan -0.11% dalam sejam terakhir dan -21.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 221.70K.

Vameon (VAMEON) Maklumat Pasaran

No.1382

$ 4.89M
$ 221.70K
$ 19.59M
249.41B
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000
24.94%

BSC

Had Pasaran semasa Vameon ialah $ 4.89M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 221.70K. Bekalan edaran VAMEON ialah 249.41B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.59M.

Vameon Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000195
24J Rendah
$ 0.00002099
24J Tinggi

$ 0.0000195
$ 0.00002099
$ 0.000941194040872492
$ 0.000004946453995299
-0.11%

+0.15%

-21.11%

-21.11%

Vameon (VAMEON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Vameon hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000000293+0.15%
30 Hari$ -0.00000593-23.24%
60 Hari$ -0.00000559-22.21%
90 Hari$ -0.000000749-3.69%
Perubahan Harga Vameon Hari Ini

Hari ini, VAMEON mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000000293 (+0.15%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariVameon

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00000593 (-23.24%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Vameon

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, VAMEON mengalami perubahan sebanyak $ -0.00000559 (-22.21%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Vameon

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000000749 (-3.69%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Vameon (VAMEON)?

Semak Vameonhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Vameon

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Vameon pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Vameon?

Several key factors influence Vameon (VAMEON) prices:

1. Market demand and supply dynamics
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market sentiment
4. Bitcoin and major altcoin price movements
5. Project development updates and roadmap progress
6. Partnership announcements and collaborations
7. Regulatory news affecting crypto markets
8. Community adoption and user growth
9. Exchange listings and delisting events
10. Whale transactions and large holder activities

Mengapa orang ingin tahu harga Vameon hari ini?

People want to know Vameon (VAMEON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Real-time price data helps traders identify buying/selling opportunities, track investment performance, and assess market volatility.

Ramalan Harga untuk Vameon

Vameon (VAMEON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VAMEON pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Vameon (VAMEON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Vameon berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Vameon yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk VAMEON ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Vameon Ramalan Harga.

Perihal Vameon

VAMEON is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a primary focus on ensuring privacy and anonymity for its users. VAMEON uses advanced cryptographic techniques to achieve these goals, making it a popular choice for individuals seeking to conduct transactions without revealing their identity or transaction details. The asset's issuance and supply model is based on a decentralized system, with new coins being created and distributed to network participants as a reward for their contribution to the network's security and stability. In the broader crypto ecosystem, VAMEON is often used for transactions where privacy is a top priority.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Vameon dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Vameon? Membeli VAMEON adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Vameon. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Vameon (VAMEON) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 249.41B token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Vameon akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Vameon (VAMEON)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Vameon

Memiliki Vameon membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Vameon (VAMEON) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Vameon (VAMEON)

Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay.

Vameon Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Vameon, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Vameon Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Vameon

Berapakah nilai 1 Vameon pada tahun 2030?
Jika Vameon berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Vameon berpotensi dan jangkaan ROI.
Vameon (VAMEON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Vameon

VAMEON USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek VAMEON dengan leveraj. Terokai VAMEON dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Vameon (VAMEON) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Vameon langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
VAMEON/USDT
$0.00001959
$0.00001959$0.00001959
+0.15%
0.00% (USDT)

