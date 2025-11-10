Tokenomik Vameon (VAMEON)

Tokenomik Vameon (VAMEON)

Lihat cerapan utama tentang Vameon (VAMEON), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:32:53 (UTC+8)
USD

Vameon (VAMEON) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Vameon (VAMEON), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.88M
$ 4.88M$ 4.88M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
Bekalan Edaran:
$ 249.41B
$ 249.41B$ 249.41B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 19.56M
$ 19.56M$ 19.56M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.000953922
$ 0.000953922$ 0.000953922
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000004946453995299
$ 0.000004946453995299$ 0.000004946453995299
Harga Semasa:
$ 0.00001956
$ 0.00001956$ 0.00001956

Vameon (VAMEON) Maklumat

Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay.

Laman Web Rasmi:
https://vameon.com/
Kertas putih:
https://vameon.com/docs/Vameon-Whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0xa4c3497b57c8b6d510f3707a1e9694fd791f45fb

Tokenomik Vameon (VAMEON): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Vameon (VAMEON) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token VAMEON yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token VAMEON yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik VAMEON, terokai VAMEON harga langsung token!

Cara Membeli VAMEON

Berminat untuk menambah Vameon (VAMEON) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli VAMEON, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Vameon (VAMEON) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga VAMEON membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

VAMEON Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju VAMEON? Halaman ramalan harga VAMEON kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi