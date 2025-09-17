Apakah itu VANA (VANA)

Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy.

VANA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai VANA (VANA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset VANA (VANA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk VANA.

Semak VANA ramalan harga sekarang!

Tokenomik VANA (VANA)

Memahami tokenomik VANA (VANA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VANA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

VANA Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang VANA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai VANA Berapakah nilai VANA (VANA) hari ini? Harga langsung VANA dalam USD ialah 4.33 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa VANA ke USD? $ 4.33 . Lihat Harga semasa VANA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran VANA? Had pasaran untuk VANA ialah $ 130.26M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran VANA? Bekalan edaran VANA ialah 30.08M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VANA? VANA mencapai harga ATH sebanyak 35.53172241495424 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VANA? VANA melihat harga ATL sebanyak 3.7412727319769483 USD . Berapakah jumlah dagangan VANA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VANAialah $ 944.57K USD . Adakah VANA akan naik lebih tinggi tahun ini? VANA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VANAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

VANA (VANA) Kemas Kini Industri Penting

