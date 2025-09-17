Lagi Mengenai VANA

$4.331
+1.45%1D
VANA (VANA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:14:50 (UTC+8)

$ 4.136
24J Rendah
$ 4.56
24J Tinggi

VANA (VANA) harga masa nyata ialah $ 4.33. Sepanjang 24 jam yang lalu, VANA didagangkan antara $ 4.136 rendah dan $ 4.56 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VANA sepanjang masa ialah $ 35.53172241495424, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 3.7412727319769483.

Dari segi prestasi jangka pendek, VANA telah berubah sebanyak +1.14% sejak sejam yang lalu, +1.45% dalam 24 jam dan -1.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

VANA (VANA) Maklumat Pasaran

No.317

$ 130.26M
$ 130.26M$ 130.26M

$ 944.57K
$ 944.57K$ 944.57K

$ 519.60M
$ 519.60M$ 519.60M

30.08M
30.08M 30.08M

120,000,000
120,000,000 120,000,000

112,641,600
112,641,600 112,641,600

25.07%

VANA

Had Pasaran semasa VANA ialah $ 130.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 944.57K. Bekalan edaran VANA ialah 30.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 112641600. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 519.60M.

VANA (VANA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk VANA hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0619+1.45%
30 Hari$ +0.027+0.62%
60 Hari$ -0.617-12.48%
90 Hari$ -0.566-11.57%
Perubahan Harga VANA Hari Ini

Hari ini, VANA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0619 (+1.45%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariVANA

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.027 (+0.62%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari VANA

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, VANA mengalami perubahan sebanyak $ -0.617 (-12.48%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari VANA

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.566 (-11.57%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga VANA (VANA)?

Semak VANAhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu VANA (VANA)

Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy.

VANA tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus VANA pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak VANA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang VANA di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian VANA anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

VANA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai VANA (VANA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset VANA (VANA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk VANA.

Semak VANA ramalan harga sekarang!

Tokenomik VANA (VANA)

Memahami tokenomik VANA (VANA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VANA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli VANA (VANA)

Mencari cara membeli VANA? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah VANA di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VANA kepada Mata Wang Tempatan

1 VANA(VANA) ke VND
113,943.95
1 VANA(VANA) ke AUD
A$6.4517
1 VANA(VANA) ke GBP
3.1609
1 VANA(VANA) ke EUR
3.6372
1 VANA(VANA) ke USD
$4.33
1 VANA(VANA) ke MYR
RM18.186
1 VANA(VANA) ke TRY
178.6991
1 VANA(VANA) ke JPY
¥632.18
1 VANA(VANA) ke ARS
ARS$6,358.2586
1 VANA(VANA) ke RUB
360.256
1 VANA(VANA) ke INR
380.5637
1 VANA(VANA) ke IDR
Rp70,983.5952
1 VANA(VANA) ke KRW
5,972.4123
1 VANA(VANA) ke PHP
245.9007
1 VANA(VANA) ke EGP
￡E.208.1864
1 VANA(VANA) ke BRL
R$22.949
1 VANA(VANA) ke CAD
C$5.9321
1 VANA(VANA) ke BDT
527.394
1 VANA(VANA) ke NGN
6,482.01
1 VANA(VANA) ke COP
$16,848.2465
1 VANA(VANA) ke ZAR
R.74.9956
1 VANA(VANA) ke UAH
178.2661
1 VANA(VANA) ke VES
Bs692.8
1 VANA(VANA) ke CLP
$4,109.17
1 VANA(VANA) ke PKR
Rs1,229.0272
1 VANA(VANA) ke KZT
2,343.0496
1 VANA(VANA) ke THB
฿137.1744
1 VANA(VANA) ke TWD
NT$130.2897
1 VANA(VANA) ke AED
د.إ15.8911
1 VANA(VANA) ke CHF
Fr3.3774
1 VANA(VANA) ke HKD
HK$33.6874
1 VANA(VANA) ke AMD
֏1,655.792
1 VANA(VANA) ke MAD
.د.م38.8401
1 VANA(VANA) ke MXN
$79.1957
1 VANA(VANA) ke SAR
ريال16.2375
1 VANA(VANA) ke PLN
15.5014
1 VANA(VANA) ke RON
лв18.5324
1 VANA(VANA) ke SEK
kr39.9226
1 VANA(VANA) ke BGN
лв7.1445
1 VANA(VANA) ke HUF
Ft1,421.4957
1 VANA(VANA) ke CZK
88.7217
1 VANA(VANA) ke KWD
د.ك1.31632
1 VANA(VANA) ke ILS
14.4189
1 VANA(VANA) ke AOA
Kz3,968.8347
1 VANA(VANA) ke BHD
.د.ب1.63241
1 VANA(VANA) ke BMD
$4.33
1 VANA(VANA) ke DKK
kr27.2357
1 VANA(VANA) ke HNL
L113.2728
1 VANA(VANA) ke MUR
196.4954
1 VANA(VANA) ke NAD
$75.2121
1 VANA(VANA) ke NOK
kr42.2608
1 VANA(VANA) ke NZD
$7.2311
1 VANA(VANA) ke PAB
B/.4.33
1 VANA(VANA) ke PGK
K18.0561
1 VANA(VANA) ke QAR
ر.ق15.7612
1 VANA(VANA) ke RSD
дин.427.5009

VANA Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang VANA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web VANA Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai VANA

Berapakah nilai VANA (VANA) hari ini?
Harga langsung VANA dalam USD ialah 4.33 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VANA ke USD?
Harga semasa VANA ke USD ialah $ 4.33. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran VANA?
Had pasaran untuk VANA ialah $ 130.26M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VANA?
Bekalan edaran VANA ialah 30.08M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VANA?
VANA mencapai harga ATH sebanyak 35.53172241495424 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VANA?
VANA melihat harga ATL sebanyak 3.7412727319769483 USD.
Berapakah jumlah dagangan VANA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VANAialah $ 944.57K USD.
Adakah VANA akan naik lebih tinggi tahun ini?
VANA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VANAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:14:50 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

