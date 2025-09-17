Lagi Mengenai VELODROME

$0.05116
-0.42%1D
Velodrome Finance (VELODROME) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:37:04 (UTC+8)

Velodrome Finance (VELODROME) Maklumat Harga (USD)

$ 0.04984
$ 0.0515
Velodrome Finance (VELODROME) harga masa nyata ialah $ 0.05119. Sepanjang 24 jam yang lalu, VELODROME didagangkan antara $ 0.04984 rendah dan $ 0.0515 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VELODROME sepanjang masa ialah $ 0.42450570475479027, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.005446333086879164.

Dari segi prestasi jangka pendek, VELODROME telah berubah sebanyak +0.11% sejak sejam yang lalu, -0.42% dalam 24 jam dan +3.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Velodrome Finance (VELODROME) Maklumat Pasaran

No.605

$ 46.85M
$ 295.46K
$ 113.03M
915.20M
--
2,208,035,979.93288
OP

Had Pasaran semasa Velodrome Finance ialah $ 46.85M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 295.46K. Bekalan edaran VELODROME ialah 915.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2208035979.93288. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 113.03M.

Velodrome Finance (VELODROME) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Velodrome Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002158-0.42%
30 Hari$ -0.00549-9.69%
60 Hari$ -0.00776-13.17%
90 Hari$ +0.00245+5.02%
Perubahan Harga Velodrome Finance Hari Ini

Hari ini, VELODROME mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0002158 (-0.42%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariVelodrome Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00549 (-9.69%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Velodrome Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, VELODROME mengalami perubahan sebanyak $ -0.00776 (-13.17%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Velodrome Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00245 (+5.02%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Velodrome Finance (VELODROME)?

Semak Velodrome Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Velodrome Finance (VELODROME)

Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential.

Velodrome Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Velodrome Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak VELODROME ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Velodrome Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Velodrome Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Velodrome Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Velodrome Finance (VELODROME) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Velodrome Finance (VELODROME) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Velodrome Finance.

Semak Velodrome Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik Velodrome Finance (VELODROME)

Memahami tokenomik Velodrome Finance (VELODROME) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VELODROME dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Velodrome Finance (VELODROME)

Mencari cara membeli Velodrome Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Velodrome Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VELODROME kepada Mata Wang Tempatan

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Velodrome Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Velodrome Finance

Berapakah nilai Velodrome Finance (VELODROME) hari ini?
Harga langsung VELODROME dalam USD ialah 0.05119 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VELODROME ke USD?
Harga semasa VELODROME ke USD ialah $ 0.05119. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Velodrome Finance?
Had pasaran untuk VELODROME ialah $ 46.85M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VELODROME?
Bekalan edaran VELODROME ialah 915.20M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VELODROME?
VELODROME mencapai harga ATH sebanyak 0.42450570475479027 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VELODROME?
VELODROME melihat harga ATL sebanyak 0.005446333086879164 USD.
Berapakah jumlah dagangan VELODROME?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VELODROMEialah $ 295.46K USD.
Adakah VELODROME akan naik lebih tinggi tahun ini?
VELODROME mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VELODROMEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Velodrome Finance (VELODROME) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

