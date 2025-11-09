Velvet Harga Hari Ini

Harga langsung Velvet (VELVET) hari ini ialah $ 0.22661, dengan 9.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VELVET kepada USD penukaran adalah $ 0.22661 setiap VELVET.

Velvet kini berada pada kedudukan #710 mengikut permodalan pasaran pada $ 27.95M, dengan bekalan edaran sebanyak 123.35M VELVET. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VELVET didagangkan antara $ 0.20695 (rendah) dan $ 0.2297 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.31715699544548037, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.032064654757022706.

Dalam prestasi jangka pendek, VELVET dipindahkan -0.34% dalam sejam terakhir dan -8.39% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 66.66K.

Velvet (VELVET) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.710 Modal Pasaran $ 27.95M$ 27.95M $ 27.95M Kelantangan (24J) $ 66.66K$ 66.66K $ 66.66K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 226.61M$ 226.61M $ 226.61M Bekalan Peredaran 123.35M 123.35M 123.35M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 12.33% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Velvet ialah $ 27.95M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 66.66K. Bekalan edaran VELVET ialah 123.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 226.61M.