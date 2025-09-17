Apakah itu VENOM (VENOM)

Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

VENOM tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus VENOM pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak VENOM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang VENOM di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian VENOM anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

VENOM Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai VENOM (VENOM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset VENOM (VENOM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk VENOM.

Semak VENOM ramalan harga sekarang!

Tokenomik VENOM (VENOM)

Memahami tokenomik VENOM (VENOM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VENOM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli VENOM (VENOM)

Mencari cara membeli VENOM? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah VENOM di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VENOM kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

VENOM Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang VENOM, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai VENOM Berapakah nilai VENOM (VENOM) hari ini? Harga langsung VENOM dalam USD ialah 0.14953 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa VENOM ke USD? $ 0.14953 . Lihat Harga semasa VENOM ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran VENOM? Had pasaran untuk VENOM ialah $ 147.87M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran VENOM? Bekalan edaran VENOM ialah 988.92M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VENOM? VENOM mencapai harga ATH sebanyak 0.7954748678174979 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VENOM? VENOM melihat harga ATL sebanyak 0.034636160326987464 USD . Berapakah jumlah dagangan VENOM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VENOMialah $ 58.46K USD . Adakah VENOM akan naik lebih tinggi tahun ini? VENOM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VENOMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

VENOM (VENOM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Data Watch: Tiga Isyarat Di Sebalik Setiap Peralihan Pasaran

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan