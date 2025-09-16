Apakah itu Vestate (VES)

Vestate leads the Real Estate 3.0 revolution by combining blockchain with Real World Assets (RWAs) in a global property marketplace. It tokenizes commissions, ensuring fair compensation through transparent transactions. The platform is positioned for the future shift to Real Estate 3.0, shaping a more accessible and equitable real estate industry, now with a focus on RWAs

Vestate tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Vestate pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak VES ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Vestate di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Vestate anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Vestate Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Vestate (VES) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Vestate (VES) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Vestate.

Semak Vestate ramalan harga sekarang!

Tokenomik Vestate (VES)

Memahami tokenomik Vestate (VES) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VES dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Vestate (VES)

Mencari cara membeli Vestate? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Vestate di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VES kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Vestate Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Vestate, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Vestate Berapakah nilai Vestate (VES) hari ini? Harga langsung VES dalam USD ialah 0.000734 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa VES ke USD? $ 0.000734 . Lihat Harga semasa VES ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Vestate? Had pasaran untuk VES ialah $ 105.48K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran VES? Bekalan edaran VES ialah 143.70M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VES? VES mencapai harga ATH sebanyak 0.04738161160792102 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VES? VES melihat harga ATL sebanyak 0.001000145755105752 USD . Berapakah jumlah dagangan VES? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VESialah $ 165.10 USD . Adakah VES akan naik lebih tinggi tahun ini? VES mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VESramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Vestate (VES) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC