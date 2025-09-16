Lagi Mengenai VES

$0.000734
+6.84%1D
Vestate (VES) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:19:07 (UTC+8)

Vestate (VES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000561
24J Rendah
$ 0.00078
24J Tinggi

$ 0.000561
$ 0.00078
$ 0.04738161160792102
$ 0.001000145755105752
-0.82%

+6.84%

-24.10%

-24.10%

Vestate (VES) harga masa nyata ialah $ 0.000734. Sepanjang 24 jam yang lalu, VES didagangkan antara $ 0.000561 rendah dan $ 0.00078 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VES sepanjang masa ialah $ 0.04738161160792102, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001000145755105752.

Dari segi prestasi jangka pendek, VES telah berubah sebanyak -0.82% sejak sejam yang lalu, +6.84% dalam 24 jam dan -24.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vestate (VES) Maklumat Pasaran

No.2650

$ 105.48K
$ 165.10
$ 367.00K
143.70M
500,000,000
500,000,000
28.74%

ETH

Had Pasaran semasa Vestate ialah $ 105.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 165.10. Bekalan edaran VES ialah 143.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 367.00K.

Vestate (VES) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Vestate hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00004699+6.84%
30 Hari$ -0.001361-64.97%
60 Hari$ -0.001043-58.70%
90 Hari$ -0.001043-58.70%
Perubahan Harga Vestate Hari Ini

Hari ini, VES mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00004699 (+6.84%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariVestate

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001361 (-64.97%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Vestate

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, VES mengalami perubahan sebanyak $ -0.001043 (-58.70%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Vestate

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.001043 (-58.70%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Vestate (VES)?

Semak Vestatehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Vestate (VES)

Vestate leads the Real Estate 3.0 revolution by combining blockchain with Real World Assets (RWAs) in a global property marketplace. It tokenizes commissions, ensuring fair compensation through transparent transactions. The platform is positioned for the future shift to Real Estate 3.0, shaping a more accessible and equitable real estate industry, now with a focus on RWAs

Vestate tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Vestate pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak VES ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Vestate di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Vestate anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Vestate Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Vestate (VES) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Vestate (VES) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Vestate.

Semak Vestate ramalan harga sekarang!

Tokenomik Vestate (VES)

Memahami tokenomik Vestate (VES) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VES dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Vestate (VES)

Mencari cara membeli Vestate? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Vestate di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VES kepada Mata Wang Tempatan

Vestate Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Vestate, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Vestate Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Vestate

Berapakah nilai Vestate (VES) hari ini?
Harga langsung VES dalam USD ialah 0.000734 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VES ke USD?
Harga semasa VES ke USD ialah $ 0.000734. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Vestate?
Had pasaran untuk VES ialah $ 105.48K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VES?
Bekalan edaran VES ialah 143.70M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VES?
VES mencapai harga ATH sebanyak 0.04738161160792102 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VES?
VES melihat harga ATL sebanyak 0.001000145755105752 USD.
Berapakah jumlah dagangan VES?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VESialah $ 165.10 USD.
Adakah VES akan naik lebih tinggi tahun ini?
VES mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VESramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:19:07 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

