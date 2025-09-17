Apakah itu VeChain (VET)

Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.

VeChain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai VeChain (VET) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset VeChain (VET) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk VeChain.

Tokenomik VeChain (VET)

Memahami tokenomik VeChain (VET) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VET dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli VeChain (VET)

VeChain Sumber

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai VeChain Berapakah nilai VeChain (VET) hari ini? Harga langsung VET dalam USD ialah 0.02448 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa VET ke USD? $ 0.02448 . Lihat Harga semasa VET ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran VeChain? Had pasaran untuk VET ialah $ 2.10B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran VET? Bekalan edaran VET ialah 85.99B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VET? VET mencapai harga ATH sebanyak 0.27821609 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VET? VET melihat harga ATL sebanyak 0.00167765732958 USD . Berapakah jumlah dagangan VET? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VETialah $ 1.74M USD . Adakah VET akan naik lebih tinggi tahun ini? VET mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VETramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

VeChain (VET) Kemas Kini Industri Penting

