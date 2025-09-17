Lagi Mengenai VET

VeChain

VeChain Harga (VET)

1 VET ke USD Harga Langsung:

$0.02446
$0.02446
+0.78% 1D
USD
VeChain (VET) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:05:49 (UTC+8)

VeChain (VET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0238
$ 0.0238
24J Rendah
$ 0.02465
$ 0.02465
24J Tinggi

$ 0.0238
$ 0.0238

$ 0.02465
$ 0.02465

$ 0.27821609
$ 0.27821609

$ 0.00167765732958
$ 0.00167765732958

+0.20%

+0.78%

+1.74%

+1.74%

VeChain (VET) harga masa nyata ialah $ 0.02448. Sepanjang 24 jam yang lalu, VET didagangkan antara $ 0.0238 rendah dan $ 0.02465 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VET sepanjang masa ialah $ 0.27821609, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00167765732958.

Dari segi prestasi jangka pendek, VET telah berubah sebanyak +0.20% sejak sejam yang lalu, +0.78% dalam 24 jam dan +1.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

VeChain (VET) Maklumat Pasaran

No.52

$ 2.10B
$ 2.10B

$ 1.74M
$ 1.74M

$ 2.12B
$ 2.12B

85.99B
85.99B

86,712,634,466
86,712,634,466

85,985,041,177
85,985,041,177

99.16%

0.05%

VET

Had Pasaran semasa VeChain ialah $ 2.10B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.74M. Bekalan edaran VET ialah 85.99B, dengan jumlah bekalan sebanyak 85985041177. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.12B.

VeChain (VET) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk VeChain hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001893+0.78%
30 Hari$ -0.00055-2.20%
60 Hari$ -0.00266-9.81%
90 Hari$ +0.00322+15.14%
Perubahan Harga VeChain Hari Ini

Hari ini, VET mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001893 (+0.78%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariVeChain

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00055 (-2.20%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari VeChain

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, VET mengalami perubahan sebanyak $ -0.00266 (-9.81%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari VeChain

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00322 (+15.14%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga VeChain (VET)?

Semak VeChainhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu VeChain (VET)

Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.

VeChain tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus VeChain pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak VET ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang VeChain di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian VeChain anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

VeChain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai VeChain (VET) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset VeChain (VET) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk VeChain.

Semak VeChain ramalan harga sekarang!

Tokenomik VeChain (VET)

Memahami tokenomik VeChain (VET) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VET dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli VeChain (VET)

Mencari cara membeli VeChain? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah VeChain di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VET kepada Mata Wang Tempatan

1 VeChain(VET) ke VND
644.1912
1 VeChain(VET) ke AUD
A$0.0364752
1 VeChain(VET) ke GBP
0.0178704
1 VeChain(VET) ke EUR
0.0205632
1 VeChain(VET) ke USD
$0.02448
1 VeChain(VET) ke MYR
RM0.102816
1 VeChain(VET) ke TRY
1.0102896
1 VeChain(VET) ke JPY
¥3.57408
1 VeChain(VET) ke ARS
ARS$35.9469216
1 VeChain(VET) ke RUB
2.036736
1 VeChain(VET) ke INR
2.1537504
1 VeChain(VET) ke IDR
Rp401.3114112
1 VeChain(VET) ke KRW
33.7655088
1 VeChain(VET) ke PHP
1.3911984
1 VeChain(VET) ke EGP
￡E.1.1769984
1 VeChain(VET) ke BRL
R$0.1294992
1 VeChain(VET) ke CAD
C$0.0335376
1 VeChain(VET) ke BDT
2.981664
1 VeChain(VET) ke NGN
36.5917248
1 VeChain(VET) ke COP
$95.252904
1 VeChain(VET) ke ZAR
R.0.4239936
1 VeChain(VET) ke UAH
1.0078416
1 VeChain(VET) ke VES
Bs3.9168
1 VeChain(VET) ke CLP
$23.23152
1 VeChain(VET) ke PKR
Rs6.9484032
1 VeChain(VET) ke KZT
13.2466176
1 VeChain(VET) ke THB
฿0.7750368
1 VeChain(VET) ke TWD
NT$0.736848
1 VeChain(VET) ke AED
د.إ0.0898416
1 VeChain(VET) ke CHF
Fr0.0190944
1 VeChain(VET) ke HKD
HK$0.1904544
1 VeChain(VET) ke AMD
֏9.361152
1 VeChain(VET) ke MAD
.د.م0.2195856
1 VeChain(VET) ke MXN
$0.4474944
1 VeChain(VET) ke SAR
ريال0.0918
1 VeChain(VET) ke PLN
0.0876384
1 VeChain(VET) ke RON
лв0.1042848
1 VeChain(VET) ke SEK
kr0.2257056
1 VeChain(VET) ke BGN
лв0.040392
1 VeChain(VET) ke HUF
Ft8.0340912
1 VeChain(VET) ke CZK
0.5013504
1 VeChain(VET) ke KWD
د.ك0.00744192
1 VeChain(VET) ke ILS
0.0815184
1 VeChain(VET) ke AOA
Kz22.3152336
1 VeChain(VET) ke BHD
.د.ب0.00922896
1 VeChain(VET) ke BMD
$0.02448
1 VeChain(VET) ke DKK
kr0.1539792
1 VeChain(VET) ke HNL
L0.6421104
1 VeChain(VET) ke MUR
1.10772
1 VeChain(VET) ke NAD
$0.4252176
1 VeChain(VET) ke NOK
kr0.23868
1 VeChain(VET) ke NZD
$0.0406368
1 VeChain(VET) ke PAB
B/.0.02448
1 VeChain(VET) ke PGK
K0.1023264
1 VeChain(VET) ke QAR
ر.ق0.0891072
1 VeChain(VET) ke RSD
дин.2.4171552

VeChain Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang VeChain, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web VeChain Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai VeChain

Berapakah nilai VeChain (VET) hari ini?
Harga langsung VET dalam USD ialah 0.02448 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VET ke USD?
Harga semasa VET ke USD ialah $ 0.02448. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran VeChain?
Had pasaran untuk VET ialah $ 2.10B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VET?
Bekalan edaran VET ialah 85.99B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VET?
VET mencapai harga ATH sebanyak 0.27821609 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VET?
VET melihat harga ATL sebanyak 0.00167765732958 USD.
Berapakah jumlah dagangan VET?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VETialah $ 1.74M USD.
Adakah VET akan naik lebih tinggi tahun ini?
VET mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VETramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:05:49 (UTC+8)

VeChain (VET) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator VET-ke-USD

Jumlah

VET
VET
USD
USD

1 VET = 0.02448 USD

Berdagang VET

VETUSDT
$0.02446
$0.02446
+0.78%

