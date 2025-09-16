Apakah itu Veloce (VEXT)

Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship.

Tokenomik Veloce (VEXT)

Memahami tokenomik Veloce (VEXT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VEXT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Veloce Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Veloce, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Veloce Berapakah nilai Veloce (VEXT) hari ini? Harga langsung VEXT dalam USD ialah 0.002082 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa VEXT ke USD? $ 0.002082 . Lihat Harga semasa VEXT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Veloce? Had pasaran untuk VEXT ialah $ 450.71K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran VEXT? Bekalan edaran VEXT ialah 216.48M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VEXT? VEXT mencapai harga ATH sebanyak 0.7169465101476871 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VEXT? VEXT melihat harga ATL sebanyak 0.001307910679458189 USD . Berapakah jumlah dagangan VEXT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VEXTialah $ 274.97 USD . Adakah VEXT akan naik lebih tinggi tahun ini? VEXT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VEXTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Veloce (VEXT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

