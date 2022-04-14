Tokenomik Veloce (VEXT)

Lihat cerapan utama tentang Veloce (VEXT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Veloce (VEXT) Maklumat

Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship.

Laman Web Rasmi:
https://www.velocemediagroup.com/vext
Kertas putih:
https://docs.velocemediagroup.com/whitepaper
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xB2492E97a68a6E4B9E9a11B99F6C42E5aCCD38c7

Veloce (VEXT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Veloce (VEXT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 481.02K
$ 481.02K
Jumlah Bekalan:
$ 300.00M
$ 300.00M
Bekalan Edaran:
$ 216.48M
$ 216.48M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 666.60K
$ 666.60K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.8438
$ 0.8438
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.001307910679458189
$ 0.001307910679458189
Harga Semasa:
$ 0.002222
$ 0.002222

Tokenomik Veloce (VEXT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Veloce (VEXT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token VEXT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token VEXT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik VEXT, terokai VEXT harga langsung token!

Cara Membeli VEXT

Berminat untuk menambah Veloce (VEXT) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli VEXT, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Veloce (VEXT) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga VEXT membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

VEXT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju VEXT? Halaman ramalan harga VEXT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.