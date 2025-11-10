VFY Harga Hari Ini

Harga langsung VFY (VFY) hari ini ialah $ 0.05685, dengan 2.53% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VFY kepada USD penukaran adalah $ 0.05685 setiap VFY.

VFY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- VFY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VFY didagangkan antara $ 0.05064 (rendah) dan $ 0.05687 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, VFY dipindahkan +2.98% dalam sejam terakhir dan -16.77% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 116.09K.

VFY (VFY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 116.09K$ 116.09K $ 116.09K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 56.85M$ 56.85M $ 56.85M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam ZKVERIFY

Had Pasaran semasa VFY ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 116.09K. Bekalan edaran VFY ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 56.85M.