Voyager Token Logo

Voyager TokenHargae(VGX)

1 VGX ke USD Harga Langsung:

$0.002085
$0.002085$0.002085
-0.19%1D
USD
Voyager Token (VGX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:37:16 (UTC+8)

Voyager Token (VGX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001949
$ 0.001949$ 0.001949
24J Rendah
$ 0.002343
$ 0.002343$ 0.002343
24J Tinggi

$ 0.001949
$ 0.001949$ 0.001949

$ 0.002343
$ 0.002343$ 0.002343

$ 12.538700103759766
$ 12.538700103759766$ 12.538700103759766

$ 0.001698632652605454
$ 0.001698632652605454$ 0.001698632652605454

+3.26%

-0.19%

+17.46%

+17.46%

Voyager Token (VGX) harga masa nyata ialah $ 0.002085. Sepanjang 24 jam yang lalu, VGX didagangkan antara $ 0.001949 rendah dan $ 0.002343 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VGX sepanjang masa ialah $ 12.538700103759766, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001698632652605454.

Dari segi prestasi jangka pendek, VGX telah berubah sebanyak +3.26% sejak sejam yang lalu, -0.19% dalam 24 jam dan +17.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Voyager Token (VGX) Maklumat Pasaran

No.2101

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

$ 65.92K
$ 65.92K$ 65.92K

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

545.50M
545.50M 545.50M

916,531,620.4440113
916,531,620.4440113 916,531,620.4440113

ETH

Had Pasaran semasa Voyager Token ialah $ 1.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 65.92K. Bekalan edaran VGX ialah 545.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 916531620.4440113. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.91M.

Voyager Token (VGX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Voyager Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000397-0.19%
30 Hari$ -0.000426-16.97%
60 Hari$ -0.001548-42.61%
90 Hari$ -0.001321-38.79%
Perubahan Harga Voyager Token Hari Ini

Hari ini, VGX mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000397 (-0.19%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariVoyager Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000426 (-16.97%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Voyager Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, VGX mengalami perubahan sebanyak $ -0.001548 (-42.61%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Voyager Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.001321 (-38.79%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Voyager Token (VGX)?

Semak Voyager Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Voyager Token (VGX)

VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more.

Voyager Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Voyager Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak VGX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Voyager Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Voyager Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Voyager Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Voyager Token (VGX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Voyager Token (VGX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Voyager Token.

Semak Voyager Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Voyager Token (VGX)

Memahami tokenomik Voyager Token (VGX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VGX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Voyager Token (VGX)

Mencari cara membeli Voyager Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Voyager Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VGX kepada Mata Wang Tempatan

1 Voyager Token(VGX) ke VND
54.866775
1 Voyager Token(VGX) ke AUD
A$0.00310665
1 Voyager Token(VGX) ke GBP
0.00152205
1 Voyager Token(VGX) ke EUR
0.0017514
1 Voyager Token(VGX) ke USD
$0.002085
1 Voyager Token(VGX) ke MYR
RM0.008757
1 Voyager Token(VGX) ke TRY
0.08604795
1 Voyager Token(VGX) ke JPY
¥0.30441
1 Voyager Token(VGX) ke ARS
ARS$3.0526902
1 Voyager Token(VGX) ke RUB
0.173472
1 Voyager Token(VGX) ke INR
0.18345915
1 Voyager Token(VGX) ke IDR
Rp34.1803224
1 Voyager Token(VGX) ke KRW
2.87586135
1 Voyager Token(VGX) ke PHP
0.11853225
1 Voyager Token(VGX) ke EGP
￡E.0.10022595
1 Voyager Token(VGX) ke BRL
R$0.01102965
1 Voyager Token(VGX) ke CAD
C$0.00285645
1 Voyager Token(VGX) ke BDT
0.253953
1 Voyager Token(VGX) ke NGN
3.1165746
1 Voyager Token(VGX) ke COP
$8.11283925
1 Voyager Token(VGX) ke ZAR
R.0.03613305
1 Voyager Token(VGX) ke UAH
0.08583945
1 Voyager Token(VGX) ke VES
Bs0.3336
1 Voyager Token(VGX) ke CLP
$1.98075
1 Voyager Token(VGX) ke PKR
Rs0.5918064
1 Voyager Token(VGX) ke KZT
1.1282352
1 Voyager Token(VGX) ke THB
฿0.0660528
1 Voyager Token(VGX) ke TWD
NT$0.0627585
1 Voyager Token(VGX) ke AED
د.إ0.00765195
1 Voyager Token(VGX) ke CHF
Fr0.0016263
1 Voyager Token(VGX) ke HKD
HK$0.0162213
1 Voyager Token(VGX) ke AMD
֏0.797304
1 Voyager Token(VGX) ke MAD
.د.م0.01870245
1 Voyager Token(VGX) ke MXN
$0.03809295
1 Voyager Token(VGX) ke SAR
ريال0.00781875
1 Voyager Token(VGX) ke PLN
0.0074643
1 Voyager Token(VGX) ke RON
лв0.0088821
1 Voyager Token(VGX) ke SEK
kr0.0192237
1 Voyager Token(VGX) ke BGN
лв0.00344025
1 Voyager Token(VGX) ke HUF
Ft0.68448465
1 Voyager Token(VGX) ke CZK
0.04272165
1 Voyager Token(VGX) ke KWD
د.ك0.00063384
1 Voyager Token(VGX) ke ILS
0.00694305
1 Voyager Token(VGX) ke AOA
Kz1.90062345
1 Voyager Token(VGX) ke BHD
.د.ب0.000786045
1 Voyager Token(VGX) ke BMD
$0.002085
1 Voyager Token(VGX) ke DKK
kr0.01311465
1 Voyager Token(VGX) ke HNL
L0.05468955
1 Voyager Token(VGX) ke MUR
0.09434625
1 Voyager Token(VGX) ke NAD
$0.03621645
1 Voyager Token(VGX) ke NOK
kr0.0203496
1 Voyager Token(VGX) ke NZD
$0.00348195
1 Voyager Token(VGX) ke PAB
B/.0.002085
1 Voyager Token(VGX) ke PGK
K0.0087153
1 Voyager Token(VGX) ke QAR
ر.ق0.0075894
1 Voyager Token(VGX) ke RSD
дин.0.2059563

Voyager Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Voyager Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Voyager Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Voyager Token

Berapakah nilai Voyager Token (VGX) hari ini?
Harga langsung VGX dalam USD ialah 0.002085 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VGX ke USD?
Harga semasa VGX ke USD ialah $ 0.002085. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Voyager Token?
Had pasaran untuk VGX ialah $ 1.14M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VGX?
Bekalan edaran VGX ialah 545.50M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VGX?
VGX mencapai harga ATH sebanyak 12.538700103759766 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VGX?
VGX melihat harga ATL sebanyak 0.001698632652605454 USD.
Berapakah jumlah dagangan VGX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VGXialah $ 65.92K USD.
Adakah VGX akan naik lebih tinggi tahun ini?
VGX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VGXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:37:16 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator VGX-ke-USD

Jumlah

VGX
VGX
USD
USD

1 VGX = 0.002085 USD

Berdagang VGX

VGXUSDT
$0.002085
$0.002085$0.002085
-0.13%

