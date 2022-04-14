Tokenomik Voyager Token (VGX)

Tokenomik Voyager Token (VGX)

Lihat cerapan utama tentang Voyager Token (VGX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Voyager Token (VGX) Maklumat

VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more.

Laman Web Rasmi:
https://www.vgxfoundation.com/
Kertas putih:
https://drive.google.com/file/d/12_Q5iZGYYO8rQ72iRdr0AtyyOaQwg6gR/view?usp=sharing
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/address/0x3C4B6E6e1eA3D4863700D7F76b36B7f3D3f13E3d

Voyager Token (VGX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Voyager Token (VGX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 959.00K
Jumlah Bekalan:
$ 916.53M
Bekalan Edaran:
$ 545.50M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.61M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.7886
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.001698632652605454
Harga Semasa:
$ 0.001758
Tokenomik Voyager Token (VGX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Voyager Token (VGX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token VGX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token VGX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik VGX, terokai VGX harga langsung token!

