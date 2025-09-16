Lagi Mengenai VIC

Maklumat Harga VIC

Kertas putih VIC

Laman Web Rasmi VIC

Tokenomik VIC

Ramalan Harga VIC

Sejarah VIC

VIC Panduan Membeli

Penukar Mata Wang VIC-ke-Fiat

VIC Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Viction Logo

VictionHargae(VIC)

1 VIC ke USD Harga Langsung:

$0.226
$0.226$0.226
+1.11%1D
USD
Viction (VIC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:19:14 (UTC+8)

Viction (VIC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.2215
$ 0.2215$ 0.2215
24J Rendah
$ 0.2595
$ 0.2595$ 0.2595
24J Tinggi

$ 0.2215
$ 0.2215$ 0.2215

$ 0.2595
$ 0.2595$ 0.2595

$ 3.9177215
$ 3.9177215$ 3.9177215

$ 0.1359477912669297
$ 0.1359477912669297$ 0.1359477912669297

-1.66%

+1.11%

-2.76%

-2.76%

Viction (VIC) harga masa nyata ialah $ 0.2259. Sepanjang 24 jam yang lalu, VIC didagangkan antara $ 0.2215 rendah dan $ 0.2595 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VIC sepanjang masa ialah $ 3.9177215, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.1359477912669297.

Dari segi prestasi jangka pendek, VIC telah berubah sebanyak -1.66% sejak sejam yang lalu, +1.11% dalam 24 jam dan -2.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Viction (VIC) Maklumat Pasaran

No.797

$ 27.68M
$ 27.68M$ 27.68M

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

$ 47.44M
$ 47.44M$ 47.44M

122.52M
122.52M 122.52M

210,000,000
210,000,000 210,000,000

210,000,000
210,000,000 210,000,000

58.34%

TOMO

Had Pasaran semasa Viction ialah $ 27.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.58M. Bekalan edaran VIC ialah 122.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 210000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 47.44M.

Viction (VIC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Viction hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002481+1.11%
30 Hari$ -0.0246-9.83%
60 Hari$ -0.0469-17.20%
90 Hari$ +0.0708+45.64%
Perubahan Harga Viction Hari Ini

Hari ini, VIC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.002481 (+1.11%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariViction

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0246 (-9.83%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Viction

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, VIC mengalami perubahan sebanyak $ -0.0469 (-17.20%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Viction

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0708 (+45.64%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Viction (VIC)?

Semak Victionhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Viction (VIC)

Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone. VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards.

Viction tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Viction pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak VIC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Viction di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Viction anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Viction Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Viction (VIC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Viction (VIC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Viction.

Semak Viction ramalan harga sekarang!

Tokenomik Viction (VIC)

Memahami tokenomik Viction (VIC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VIC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Viction (VIC)

Mencari cara membeli Viction? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Viction di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VIC kepada Mata Wang Tempatan

1 Viction(VIC) ke VND
5,944.5585
1 Viction(VIC) ke AUD
A$0.33885
1 Viction(VIC) ke GBP
0.164907
1 Viction(VIC) ke EUR
0.189756
1 Viction(VIC) ke USD
$0.2259
1 Viction(VIC) ke MYR
RM0.94878
1 Viction(VIC) ke TRY
9.325152
1 Viction(VIC) ke JPY
¥32.9814
1 Viction(VIC) ke ARS
ARS$330.261282
1 Viction(VIC) ke RUB
18.79488
1 Viction(VIC) ke INR
19.883718
1 Viction(VIC) ke IDR
Rp3,703.278096
1 Viction(VIC) ke KRW
312.446808
1 Viction(VIC) ke PHP
12.83112
1 Viction(VIC) ke EGP
￡E.10.861272
1 Viction(VIC) ke BRL
R$1.19727
1 Viction(VIC) ke CAD
C$0.309483
1 Viction(VIC) ke BDT
27.51462
1 Viction(VIC) ke NGN
337.666284
1 Viction(VIC) ke COP
$878.988195
1 Viction(VIC) ke ZAR
R.3.921624
1 Viction(VIC) ke UAH
9.300303
1 Viction(VIC) ke VES
Bs36.144
1 Viction(VIC) ke CLP
$214.605
1 Viction(VIC) ke PKR
Rs64.119456
1 Viction(VIC) ke KZT
122.239008
1 Viction(VIC) ke THB
฿7.165548
1 Viction(VIC) ke TWD
NT$6.797331
1 Viction(VIC) ke AED
د.إ0.829053
1 Viction(VIC) ke CHF
Fr0.176202
1 Viction(VIC) ke HKD
HK$1.757502
1 Viction(VIC) ke AMD
֏86.38416
1 Viction(VIC) ke MAD
.د.م2.026323
1 Viction(VIC) ke MXN
$4.138488
1 Viction(VIC) ke SAR
ريال0.847125
1 Viction(VIC) ke PLN
0.810981
1 Viction(VIC) ke RON
лв0.964593
1 Viction(VIC) ke SEK
kr2.087316
1 Viction(VIC) ke BGN
лв0.372735
1 Viction(VIC) ke HUF
Ft74.406942
1 Viction(VIC) ke CZK
4.639986
1 Viction(VIC) ke KWD
د.ك0.0686736
1 Viction(VIC) ke ILS
0.752247
1 Viction(VIC) ke AOA
Kz205.923663
1 Viction(VIC) ke BHD
.د.ب0.0851643
1 Viction(VIC) ke BMD
$0.2259
1 Viction(VIC) ke DKK
kr1.42317
1 Viction(VIC) ke HNL
L5.925357
1 Viction(VIC) ke MUR
10.221975
1 Viction(VIC) ke NAD
$3.923883
1 Viction(VIC) ke NOK
kr2.209302
1 Viction(VIC) ke NZD
$0.377253
1 Viction(VIC) ke PAB
B/.0.2259
1 Viction(VIC) ke PGK
K0.944262
1 Viction(VIC) ke QAR
ر.ق0.822276
1 Viction(VIC) ke RSD
дин.22.332474

Viction Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Viction, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Viction Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Viction

Berapakah nilai Viction (VIC) hari ini?
Harga langsung VIC dalam USD ialah 0.2259 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VIC ke USD?
Harga semasa VIC ke USD ialah $ 0.2259. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Viction?
Had pasaran untuk VIC ialah $ 27.68M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VIC?
Bekalan edaran VIC ialah 122.52M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VIC?
VIC mencapai harga ATH sebanyak 3.9177215 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VIC?
VIC melihat harga ATL sebanyak 0.1359477912669297 USD.
Berapakah jumlah dagangan VIC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VICialah $ 1.58M USD.
Adakah VIC akan naik lebih tinggi tahun ini?
VIC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VICramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:19:14 (UTC+8)

Viction (VIC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator VIC-ke-USD

Jumlah

VIC
VIC
USD
USD

1 VIC = 0.2259 USD

Berdagang VIC

VICUSDT
$0.226
$0.226$0.226
+1.07%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan