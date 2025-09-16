Apakah itu Viction (VIC)

Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone. VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards.

Viction tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Viction pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak VIC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Viction di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Viction anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Viction Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Viction (VIC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Viction (VIC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Viction.

Semak Viction ramalan harga sekarang!

Tokenomik Viction (VIC)

Memahami tokenomik Viction (VIC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VIC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Viction (VIC)

Mencari cara membeli Viction? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Viction di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VIC kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Viction Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Viction, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Viction Berapakah nilai Viction (VIC) hari ini? Harga langsung VIC dalam USD ialah 0.2259 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa VIC ke USD? $ 0.2259 . Lihat Harga semasa VIC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Viction? Had pasaran untuk VIC ialah $ 27.68M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran VIC? Bekalan edaran VIC ialah 122.52M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VIC? VIC mencapai harga ATH sebanyak 3.9177215 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VIC? VIC melihat harga ATL sebanyak 0.1359477912669297 USD . Berapakah jumlah dagangan VIC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VICialah $ 1.58M USD . Adakah VIC akan naik lebih tinggi tahun ini? VIC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VICramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Viction (VIC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC