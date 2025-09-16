Lagi Mengenai VICE

Maklumat Harga VICE

Kertas putih VICE

Laman Web Rasmi VICE

Tokenomik VICE

Ramalan Harga VICE

Sejarah VICE

VICE Panduan Membeli

Penukar Mata Wang VICE-ke-Fiat

VICE Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Vice Logo

ViceHargae(VICE)

1 VICE ke USD Harga Langsung:

$0.02035
$0.02035$0.02035
-3.60%1D
USD
Vice (VICE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:07:18 (UTC+8)

Vice (VICE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.019
$ 0.019$ 0.019
24J Rendah
$ 0.02147
$ 0.02147$ 0.02147
24J Tinggi

$ 0.019
$ 0.019$ 0.019

$ 0.02147
$ 0.02147$ 0.02147

$ 0.09718601766030363
$ 0.09718601766030363$ 0.09718601766030363

$ 0.006615434681747624
$ 0.006615434681747624$ 0.006615434681747624

0.00%

-3.59%

+14.45%

+14.45%

Vice (VICE) harga masa nyata ialah $ 0.02035. Sepanjang 24 jam yang lalu, VICE didagangkan antara $ 0.019 rendah dan $ 0.02147 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VICE sepanjang masa ialah $ 0.09718601766030363, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.006615434681747624.

Dari segi prestasi jangka pendek, VICE telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -3.59% dalam 24 jam dan +14.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vice (VICE) Maklumat Pasaran

No.914

$ 20.18M
$ 20.18M$ 20.18M

$ 105.09K
$ 105.09K$ 105.09K

$ 20.35M
$ 20.35M$ 20.35M

991.76M
991.76M 991.76M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

99.17%

ETH

Had Pasaran semasa Vice ialah $ 20.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 105.09K. Bekalan edaran VICE ialah 991.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.35M.

Vice (VICE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Vice hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00076-3.59%
30 Hari$ +0.00851+71.87%
60 Hari$ +0.00181+9.76%
90 Hari$ -0.01608-44.14%
Perubahan Harga Vice Hari Ini

Hari ini, VICE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00076 (-3.59%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariVice

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00851 (+71.87%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Vice

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, VICE mengalami perubahan sebanyak $ +0.00181 (+9.76%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Vice

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01608 (-44.14%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Vice (VICE)?

Semak Vicehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Vice (VICE)

VICE is the native token of the VICE competition platform, designed to transform the crypto competition market by offering high-value prizes, including luxury assets and exclusive experiences. Backed by strategic partnerships, top-tier exchange listings, and a robust marketing strategy, VICE integrates seamlessly into Web3, delivering a scalable and engaging ecosystem with strong token utility and sustainable growth potential.

Vice tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Vice pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak VICE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Vice di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Vice anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Vice Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Vice (VICE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Vice (VICE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Vice.

Semak Vice ramalan harga sekarang!

Tokenomik Vice (VICE)

Memahami tokenomik Vice (VICE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VICE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Vice (VICE)

Mencari cara membeli Vice? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Vice di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VICE kepada Mata Wang Tempatan

1 Vice(VICE) ke VND
535.51025
1 Vice(VICE) ke AUD
A$0.0303215
1 Vice(VICE) ke GBP
0.0148555
1 Vice(VICE) ke EUR
0.017094
1 Vice(VICE) ke USD
$0.02035
1 Vice(VICE) ke MYR
RM0.08547
1 Vice(VICE) ke TRY
0.8398445
1 Vice(VICE) ke JPY
¥2.9711
1 Vice(VICE) ke ARS
ARS$29.751293
1 Vice(VICE) ke RUB
1.6908815
1 Vice(VICE) ke INR
1.791614
1 Vice(VICE) ke IDR
Rp333.606504
1 Vice(VICE) ke KRW
28.1076235
1 Vice(VICE) ke PHP
1.1585255
1 Vice(VICE) ke EGP
￡E.0.978428
1 Vice(VICE) ke BRL
R$0.1080585
1 Vice(VICE) ke CAD
C$0.0278795
1 Vice(VICE) ke BDT
2.47863
1 Vice(VICE) ke NGN
30.418366
1 Vice(VICE) ke COP
$79.4921875
1 Vice(VICE) ke ZAR
R.0.3534795
1 Vice(VICE) ke UAH
0.8378095
1 Vice(VICE) ke VES
Bs3.256
1 Vice(VICE) ke CLP
$19.3325
1 Vice(VICE) ke PKR
Rs5.776144
1 Vice(VICE) ke KZT
11.011792
1 Vice(VICE) ke THB
฿0.6444845
1 Vice(VICE) ke TWD
NT$0.6127385
1 Vice(VICE) ke AED
د.إ0.0746845
1 Vice(VICE) ke CHF
Fr0.015873
1 Vice(VICE) ke HKD
HK$0.158323
1 Vice(VICE) ke AMD
֏7.78184
1 Vice(VICE) ke MAD
.د.م0.1825395
1 Vice(VICE) ke MXN
$0.3738295
1 Vice(VICE) ke SAR
ريال0.0763125
1 Vice(VICE) ke PLN
0.0730565
1 Vice(VICE) ke RON
лв0.087098
1 Vice(VICE) ke SEK
kr0.188034
1 Vice(VICE) ke BGN
лв0.0335775
1 Vice(VICE) ke HUF
Ft6.704918
1 Vice(VICE) ke CZK
0.4181925
1 Vice(VICE) ke KWD
د.ك0.00620675
1 Vice(VICE) ke ILS
0.0677655
1 Vice(VICE) ke AOA
Kz18.5504495
1 Vice(VICE) ke BHD
.د.ب0.00767195
1 Vice(VICE) ke BMD
$0.02035
1 Vice(VICE) ke DKK
kr0.1284085
1 Vice(VICE) ke HNL
L0.5337805
1 Vice(VICE) ke MUR
0.9208375
1 Vice(VICE) ke NAD
$0.3534795
1 Vice(VICE) ke NOK
kr0.1992265
1 Vice(VICE) ke NZD
$0.0339845
1 Vice(VICE) ke PAB
B/.0.02035
1 Vice(VICE) ke PGK
K0.085063
1 Vice(VICE) ke QAR
ر.ق0.074074
1 Vice(VICE) ke RSD
дин.2.0156675

Vice Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Vice, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Vice Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Vice

Berapakah nilai Vice (VICE) hari ini?
Harga langsung VICE dalam USD ialah 0.02035 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VICE ke USD?
Harga semasa VICE ke USD ialah $ 0.02035. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Vice?
Had pasaran untuk VICE ialah $ 20.18M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VICE?
Bekalan edaran VICE ialah 991.76M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VICE?
VICE mencapai harga ATH sebanyak 0.09718601766030363 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VICE?
VICE melihat harga ATL sebanyak 0.006615434681747624 USD.
Berapakah jumlah dagangan VICE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VICEialah $ 105.09K USD.
Adakah VICE akan naik lebih tinggi tahun ini?
VICE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VICEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:07:18 (UTC+8)

Vice (VICE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator VICE-ke-USD

Jumlah

VICE
VICE
USD
USD

1 VICE = 0.02035 USD

Berdagang VICE

VICEUSDT
$0.02035
$0.02035$0.02035
-3.59%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan