Tokenomik Vice (VICE)

Lihat cerapan utama tentang Vice (VICE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Vice (VICE) Maklumat

VICE is the native token of the VICE competition platform, designed to transform the crypto competition market by offering high-value prizes, including luxury assets and exclusive experiences. Backed by strategic partnerships, top-tier exchange listings, and a robust marketing strategy, VICE integrates seamlessly into Web3, delivering a scalable and engaging ecosystem with strong token utility and sustainable growth potential.

Laman Web Rasmi:
https://www.vicetoken.io/
Kertas putih:
https://vice-io.gitbook.io/vice.io-docs
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xfd409bc96d126bc8a56479d4c7672015d539f96c

Vice (VICE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Vice (VICE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 23.18M
$ 23.18M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 991.76M
$ 991.76M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 23.37M
$ 23.37M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.16372
$ 0.16372
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.006615434681747624
$ 0.006615434681747624
Harga Semasa:
$ 0.02337
$ 0.02337

Tokenomik Vice (VICE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Vice (VICE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token VICE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token VICE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik VICE, terokai VICE harga langsung token!

Cara Membeli VICE

Berminat untuk menambah Vice (VICE) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli VICE, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Vice (VICE) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga VICE membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

VICE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju VICE? Halaman ramalan harga VICE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.