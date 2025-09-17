Apakah itu RoboFi (VICS)

RoboFi, a decentralized finance (Defi) platform that envisions a marketplace for revolutionary Dao crypto trading bots with IBO (Initial Bot Offering). With the effective use of blockchain technology, RoboFi seeks to bring consensus between bot creators and users in an ecosystem that encourages mutual financial growth and innovation.

RoboFi tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus RoboFi pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak VICS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang RoboFi di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian RoboFi anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

RoboFi Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai RoboFi (VICS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset RoboFi (VICS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk RoboFi.

Semak RoboFi ramalan harga sekarang!

Tokenomik RoboFi (VICS)

Memahami tokenomik RoboFi (VICS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VICS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli RoboFi (VICS)

Mencari cara membeli RoboFi? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah RoboFi di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VICS kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

RoboFi Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang RoboFi, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai RoboFi Berapakah nilai RoboFi (VICS) hari ini? Harga langsung VICS dalam USD ialah 0.02931 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa VICS ke USD? $ 0.02931 . Lihat Harga semasa VICS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran RoboFi? Had pasaran untuk VICS ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran VICS? Bekalan edaran VICS ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VICS? VICS mencapai harga ATH sebanyak 1.99597417 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VICS? VICS melihat harga ATL sebanyak 0.024990913178639444 USD . Berapakah jumlah dagangan VICS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VICSialah $ 54.84K USD . Adakah VICS akan naik lebih tinggi tahun ini? VICS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VICSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

RoboFi (VICS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC