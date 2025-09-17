Lagi Mengenai VICS

1 VICS ke USD Harga Langsung:

$0.02931
$0.02931$0.02931
-0.03%1D
USD
RoboFi (VICS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:37:27 (UTC+8)

RoboFi (VICS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02796
$ 0.02796$ 0.02796
24J Rendah
$ 0.03021
$ 0.03021$ 0.03021
24J Tinggi

$ 0.02796
$ 0.02796$ 0.02796

$ 0.03021
$ 0.03021$ 0.03021

$ 1.99597417
$ 1.99597417$ 1.99597417

$ 0.024990913178639444
$ 0.024990913178639444$ 0.024990913178639444

0.00%

-0.03%

+9.57%

+9.57%

RoboFi (VICS) harga masa nyata ialah $ 0.02931. Sepanjang 24 jam yang lalu, VICS didagangkan antara $ 0.02796 rendah dan $ 0.03021 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VICS sepanjang masa ialah $ 1.99597417, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.024990913178639444.

Dari segi prestasi jangka pendek, VICS telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.03% dalam 24 jam dan +9.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RoboFi (VICS) Maklumat Pasaran

No.6599

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.84K
$ 54.84K$ 54.84K

$ 17.59M
$ 17.59M$ 17.59M

0.00
0.00 0.00

600,000,000
600,000,000 600,000,000

600,000,000
600,000,000 600,000,000

0.00%

BSC

Had Pasaran semasa RoboFi ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.84K. Bekalan edaran VICS ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 600000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.59M.

RoboFi (VICS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk RoboFi hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000088-0.03%
30 Hari$ +0.00125+4.45%
60 Hari$ +0.00192+7.00%
90 Hari$ +0.00361+14.04%
Perubahan Harga RoboFi Hari Ini

Hari ini, VICS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000088 (-0.03%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariRoboFi

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00125 (+4.45%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari RoboFi

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, VICS mengalami perubahan sebanyak $ +0.00192 (+7.00%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari RoboFi

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00361 (+14.04%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga RoboFi (VICS)?

Semak RoboFihalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu RoboFi (VICS)

RoboFi, a decentralized finance (Defi) platform that envisions a marketplace for revolutionary Dao crypto trading bots with IBO (Initial Bot Offering). With the effective use of blockchain technology, RoboFi seeks to bring consensus between bot creators and users in an ecosystem that encourages mutual financial growth and innovation.

RoboFi tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus RoboFi pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak VICS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang RoboFi di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian RoboFi anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

RoboFi Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai RoboFi (VICS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset RoboFi (VICS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk RoboFi.

Semak RoboFi ramalan harga sekarang!

Tokenomik RoboFi (VICS)

Memahami tokenomik RoboFi (VICS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VICS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli RoboFi (VICS)

Mencari cara membeli RoboFi? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah RoboFi di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VICS kepada Mata Wang Tempatan

RoboFi Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang RoboFi, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web RoboFi Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai RoboFi

Berapakah nilai RoboFi (VICS) hari ini?
Harga langsung VICS dalam USD ialah 0.02931 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VICS ke USD?
Harga semasa VICS ke USD ialah $ 0.02931. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran RoboFi?
Had pasaran untuk VICS ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VICS?
Bekalan edaran VICS ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VICS?
VICS mencapai harga ATH sebanyak 1.99597417 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VICS?
VICS melihat harga ATL sebanyak 0.024990913178639444 USD.
Berapakah jumlah dagangan VICS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VICSialah $ 54.84K USD.
Adakah VICS akan naik lebih tinggi tahun ini?
VICS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VICSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:37:27 (UTC+8)

