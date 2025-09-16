Lagi Mengenai VINE

Vine Coin Logo

Vine CoinHargae(VINE)

1 VINE ke USD Harga Langsung:

$0.07313
$0.07313$0.07313
+2.06%1D
USD
Vine Coin (VINE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:19:21 (UTC+8)

Vine Coin (VINE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.07043
$ 0.07043$ 0.07043
24J Rendah
$ 0.07495
$ 0.07495$ 0.07495
24J Tinggi

$ 0.07043
$ 0.07043$ 0.07043

$ 0.07495
$ 0.07495$ 0.07495

$ 0.47494534861759263
$ 0.47494534861759263$ 0.47494534861759263

$ 0.00008419597421907
$ 0.00008419597421907$ 0.00008419597421907

+1.20%

+2.06%

+9.52%

+9.52%

Vine Coin (VINE) harga masa nyata ialah $ 0.073. Sepanjang 24 jam yang lalu, VINE didagangkan antara $ 0.07043 rendah dan $ 0.07495 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VINE sepanjang masa ialah $ 0.47494534861759263, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00008419597421907.

Dari segi prestasi jangka pendek, VINE telah berubah sebanyak +1.20% sejak sejam yang lalu, +2.06% dalam 24 jam dan +9.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vine Coin (VINE) Maklumat Pasaran

No.468

$ 73.00M
$ 73.00M$ 73.00M

$ 939.66K
$ 939.66K$ 939.66K

$ 73.00M
$ 73.00M$ 73.00M

999.99M
999.99M 999.99M

999,994,104
999,994,104 999,994,104

SOL

Had Pasaran semasa Vine Coin ialah $ 73.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 939.66K. Bekalan edaran VINE ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999994104. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 73.00M.

Vine Coin (VINE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Vine Coin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0014761+2.06%
30 Hari$ +0.0082+12.65%
60 Hari$ +0.0361+97.83%
90 Hari$ +0.0441+152.59%
Perubahan Harga Vine Coin Hari Ini

Hari ini, VINE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0014761 (+2.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariVine Coin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0082 (+12.65%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Vine Coin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, VINE mengalami perubahan sebanyak $ +0.0361 (+97.83%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Vine Coin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0441 (+152.59%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Vine Coin (VINE)?

Semak Vine Coinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Vine Coin (VINE)

The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.

Vine Coin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Vine Coin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak VINE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Vine Coin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Vine Coin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Vine Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Vine Coin (VINE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Vine Coin (VINE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Vine Coin.

Semak Vine Coin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Vine Coin (VINE)

Memahami tokenomik Vine Coin (VINE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VINE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Vine Coin (VINE)

Mencari cara membeli Vine Coin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Vine Coin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VINE kepada Mata Wang Tempatan

1 Vine Coin(VINE) ke VND
1,920.995
1 Vine Coin(VINE) ke AUD
A$0.1095
1 Vine Coin(VINE) ke GBP
0.05329
1 Vine Coin(VINE) ke EUR
0.06132
1 Vine Coin(VINE) ke USD
$0.073
1 Vine Coin(VINE) ke MYR
RM0.3066
1 Vine Coin(VINE) ke TRY
3.01344
1 Vine Coin(VINE) ke JPY
¥10.658
1 Vine Coin(VINE) ke ARS
ARS$106.72454
1 Vine Coin(VINE) ke RUB
6.0736
1 Vine Coin(VINE) ke INR
6.42546
1 Vine Coin(VINE) ke IDR
Rp1,196.72112
1 Vine Coin(VINE) ke KRW
100.96776
1 Vine Coin(VINE) ke PHP
4.1464
1 Vine Coin(VINE) ke EGP
￡E.3.50984
1 Vine Coin(VINE) ke BRL
R$0.3869
1 Vine Coin(VINE) ke CAD
C$0.10001
1 Vine Coin(VINE) ke BDT
8.8914
1 Vine Coin(VINE) ke NGN
109.11748
1 Vine Coin(VINE) ke COP
$284.04665
1 Vine Coin(VINE) ke ZAR
R.1.26728
1 Vine Coin(VINE) ke UAH
3.00541
1 Vine Coin(VINE) ke VES
Bs11.68
1 Vine Coin(VINE) ke CLP
$69.35
1 Vine Coin(VINE) ke PKR
Rs20.72032
1 Vine Coin(VINE) ke KZT
39.50176
1 Vine Coin(VINE) ke THB
฿2.31556
1 Vine Coin(VINE) ke TWD
NT$2.19657
1 Vine Coin(VINE) ke AED
د.إ0.26791
1 Vine Coin(VINE) ke CHF
Fr0.05694
1 Vine Coin(VINE) ke HKD
HK$0.56794
1 Vine Coin(VINE) ke AMD
֏27.9152
1 Vine Coin(VINE) ke MAD
.د.م0.65481
1 Vine Coin(VINE) ke MXN
$1.33736
1 Vine Coin(VINE) ke SAR
ريال0.27375
1 Vine Coin(VINE) ke PLN
0.26207
1 Vine Coin(VINE) ke RON
лв0.31171
1 Vine Coin(VINE) ke SEK
kr0.67452
1 Vine Coin(VINE) ke BGN
лв0.12045
1 Vine Coin(VINE) ke HUF
Ft24.04474
1 Vine Coin(VINE) ke CZK
1.49942
1 Vine Coin(VINE) ke KWD
د.ك0.022192
1 Vine Coin(VINE) ke ILS
0.24309
1 Vine Coin(VINE) ke AOA
Kz66.54461
1 Vine Coin(VINE) ke BHD
.د.ب0.027521
1 Vine Coin(VINE) ke BMD
$0.073
1 Vine Coin(VINE) ke DKK
kr0.4599
1 Vine Coin(VINE) ke HNL
L1.91479
1 Vine Coin(VINE) ke MUR
3.30325
1 Vine Coin(VINE) ke NAD
$1.26801
1 Vine Coin(VINE) ke NOK
kr0.71394
1 Vine Coin(VINE) ke NZD
$0.12191
1 Vine Coin(VINE) ke PAB
B/.0.073
1 Vine Coin(VINE) ke PGK
K0.30514
1 Vine Coin(VINE) ke QAR
ر.ق0.26572
1 Vine Coin(VINE) ke RSD
дин.7.227

Vine Coin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Vine Coin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Vine Coin

Berapakah nilai Vine Coin (VINE) hari ini?
Harga langsung VINE dalam USD ialah 0.073 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VINE ke USD?
Harga semasa VINE ke USD ialah $ 0.073. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Vine Coin?
Had pasaran untuk VINE ialah $ 73.00M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VINE?
Bekalan edaran VINE ialah 999.99M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VINE?
VINE mencapai harga ATH sebanyak 0.47494534861759263 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VINE?
VINE melihat harga ATL sebanyak 0.00008419597421907 USD.
Berapakah jumlah dagangan VINE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VINEialah $ 939.66K USD.
Adakah VINE akan naik lebih tinggi tahun ini?
VINE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VINEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:19:21 (UTC+8)

Vine Coin (VINE) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

