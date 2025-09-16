Lagi Mengenai VINU

Maklumat Harga VINU

Kertas putih VINU

Laman Web Rasmi VINU

Tokenomik VINU

Ramalan Harga VINU

Sejarah VINU

VINU Panduan Membeli

Penukar Mata Wang VINU-ke-Fiat

VINU Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Vita Inu Logo

Vita InuHargae(VINU)

1 VINU ke USD Harga Langsung:

$0.000000015077
$0.000000015077$0.000000015077
+3.42%1D
USD
Vita Inu (VINU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:19:28 (UTC+8)

Vita Inu (VINU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000001452
$ 0.00000001452$ 0.00000001452
24J Rendah
$ 0.000000015463
$ 0.000000015463$ 0.000000015463
24J Tinggi

$ 0.00000001452
$ 0.00000001452$ 0.00000001452

$ 0.000000015463
$ 0.000000015463$ 0.000000015463

$ 0.000000076012254018
$ 0.000000076012254018$ 0.000000076012254018

$ 0
$ 0$ 0

-0.94%

+3.42%

+1.51%

+1.51%

Vita Inu (VINU) harga masa nyata ialah $ 0.000000015072. Sepanjang 24 jam yang lalu, VINU didagangkan antara $ 0.00000001452 rendah dan $ 0.000000015463 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VINU sepanjang masa ialah $ 0.000000076012254018, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VINU telah berubah sebanyak -0.94% sejak sejam yang lalu, +3.42% dalam 24 jam dan +1.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vita Inu (VINU) Maklumat Pasaran

No.1062

$ 13.56M
$ 13.56M$ 13.56M

$ 77.57K
$ 77.57K$ 77.57K

$ 13.56M
$ 13.56M$ 13.56M

899.60T
899.60T 899.60T

899,597,342,616,479.2
899,597,342,616,479.2 899,597,342,616,479.2

899,597,342,616,479.2
899,597,342,616,479.2 899,597,342,616,479.2

100.00%

BSC

Had Pasaran semasa Vita Inu ialah $ 13.56M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 77.57K. Bekalan edaran VINU ialah 899.60T, dengan jumlah bekalan sebanyak 899597342616479.2. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.56M.

Vita Inu (VINU) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Vita Inu hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000000049858+3.42%
30 Hari$ -0.000000003131-17.21%
60 Hari$ -0.000000002227-12.88%
90 Hari$ -0.000000001897-11.18%
Perubahan Harga Vita Inu Hari Ini

Hari ini, VINU mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00000000049858 (+3.42%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariVita Inu

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000000003131 (-17.21%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Vita Inu

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, VINU mengalami perubahan sebanyak $ -0.000000002227 (-12.88%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Vita Inu

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000000001897 (-11.18%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Vita Inu (VINU)?

Semak Vita Inuhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Vita Inu (VINU)

Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem.

Vita Inu tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Vita Inu pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak VINU ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Vita Inu di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Vita Inu anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Vita Inu Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Vita Inu (VINU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Vita Inu (VINU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Vita Inu.

Semak Vita Inu ramalan harga sekarang!

Tokenomik Vita Inu (VINU)

Memahami tokenomik Vita Inu (VINU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VINU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Vita Inu (VINU)

Mencari cara membeli Vita Inu? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Vita Inu di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VINU kepada Mata Wang Tempatan

1 Vita Inu(VINU) ke VND
0.00039661968
1 Vita Inu(VINU) ke AUD
A$0.000000022608
1 Vita Inu(VINU) ke GBP
0.00000001100256
1 Vita Inu(VINU) ke EUR
0.00000001266048
1 Vita Inu(VINU) ke USD
$0.000000015072
1 Vita Inu(VINU) ke MYR
RM0.0000000633024
1 Vita Inu(VINU) ke TRY
0.00000062217216
1 Vita Inu(VINU) ke JPY
¥0.000002200512
1 Vita Inu(VINU) ke ARS
ARS$0.00002203496256
1 Vita Inu(VINU) ke RUB
0.0000012539904
1 Vita Inu(VINU) ke INR
0.00000132663744
1 Vita Inu(VINU) ke IDR
Rp0.00024708192768
1 Vita Inu(VINU) ke KRW
0.00002084638464
1 Vita Inu(VINU) ke PHP
0.0000008560896
1 Vita Inu(VINU) ke EGP
￡E.0.00000072466176
1 Vita Inu(VINU) ke BRL
R$0.0000000798816
1 Vita Inu(VINU) ke CAD
C$0.00000002064864
1 Vita Inu(VINU) ke BDT
0.0000018357696
1 Vita Inu(VINU) ke NGN
0.00002252902272
1 Vita Inu(VINU) ke COP
$0.0000586459056
1 Vita Inu(VINU) ke ZAR
R.0.00000026164992
1 Vita Inu(VINU) ke UAH
0.00000062051424
1 Vita Inu(VINU) ke VES
Bs0.00000241152
1 Vita Inu(VINU) ke CLP
$0.0000143184
1 Vita Inu(VINU) ke PKR
Rs0.00000427803648
1 Vita Inu(VINU) ke KZT
0.00000815576064
1 Vita Inu(VINU) ke THB
฿0.00000047808384
1 Vita Inu(VINU) ke TWD
NT$0.00000045351648
1 Vita Inu(VINU) ke AED
د.إ0.00000005531424
1 Vita Inu(VINU) ke CHF
Fr0.00000001175616
1 Vita Inu(VINU) ke HKD
HK$0.00000011726016
1 Vita Inu(VINU) ke AMD
֏0.0000057635328
1 Vita Inu(VINU) ke MAD
.د.م0.00000013519584
1 Vita Inu(VINU) ke MXN
$0.00000027611904
1 Vita Inu(VINU) ke SAR
ريال0.00000005652
1 Vita Inu(VINU) ke PLN
0.00000005410848
1 Vita Inu(VINU) ke RON
лв0.00000006435744
1 Vita Inu(VINU) ke SEK
kr0.00000013926528
1 Vita Inu(VINU) ke BGN
лв0.0000000248688
1 Vita Inu(VINU) ke HUF
Ft0.00000496441536
1 Vita Inu(VINU) ke CZK
0.00000030957888
1 Vita Inu(VINU) ke KWD
د.ك0.000000004581888
1 Vita Inu(VINU) ke ILS
0.00000005018976
1 Vita Inu(VINU) ke AOA
Kz0.00001373918304
1 Vita Inu(VINU) ke BHD
.د.ب0.000000005682144
1 Vita Inu(VINU) ke BMD
$0.000000015072
1 Vita Inu(VINU) ke DKK
kr0.0000000949536
1 Vita Inu(VINU) ke HNL
L0.00000039533856
1 Vita Inu(VINU) ke MUR
0.000000682008
1 Vita Inu(VINU) ke NAD
$0.00000026180064
1 Vita Inu(VINU) ke NOK
kr0.00000014740416
1 Vita Inu(VINU) ke NZD
$0.00000002517024
1 Vita Inu(VINU) ke PAB
B/.0.000000015072
1 Vita Inu(VINU) ke PGK
K0.00000006300096
1 Vita Inu(VINU) ke QAR
ر.ق0.00000005486208
1 Vita Inu(VINU) ke RSD
дин.0.000001492128

Vita Inu Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Vita Inu, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Vita Inu Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Vita Inu

Berapakah nilai Vita Inu (VINU) hari ini?
Harga langsung VINU dalam USD ialah 0.000000015072 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VINU ke USD?
Harga semasa VINU ke USD ialah $ 0.000000015072. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Vita Inu?
Had pasaran untuk VINU ialah $ 13.56M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VINU?
Bekalan edaran VINU ialah 899.60T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VINU?
VINU mencapai harga ATH sebanyak 0.000000076012254018 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VINU?
VINU melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan VINU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VINUialah $ 77.57K USD.
Adakah VINU akan naik lebih tinggi tahun ini?
VINU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VINUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:19:28 (UTC+8)

Vita Inu (VINU) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator VINU-ke-USD

Jumlah

VINU
VINU
USD
USD

1 VINU = 0.0000 USD

Berdagang VINU

VINUUSDT
$0.000000015077
$0.000000015077$0.000000015077
+3.35%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan