Virtuals Protocol Logo

Virtuals ProtocolHargae(VIRTUAL)

1 VIRTUAL ke USD Harga Langsung:

$1.2536
+0.82%1D
USD
Virtuals Protocol (VIRTUAL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:06:17 (UTC+8)

Virtuals Protocol (VIRTUAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.1959
24J Rendah
$ 1.2551
24J Tinggi

$ 1.1959
$ 1.2551
$ 5.0709119422827476
$ 0.007604929689950013
+1.09%

+0.82%

+0.99%

+0.99%

Virtuals Protocol (VIRTUAL) harga masa nyata ialah $ 1.2536. Sepanjang 24 jam yang lalu, VIRTUAL didagangkan antara $ 1.1959 rendah dan $ 1.2551 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VIRTUAL sepanjang masa ialah $ 5.0709119422827476, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.007604929689950013.

Dari segi prestasi jangka pendek, VIRTUAL telah berubah sebanyak +1.09% sejak sejam yang lalu, +0.82% dalam 24 jam dan +0.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) Maklumat Pasaran

No.97

$ 821.86M
$ 750.79K
$ 1.25B
655.60M
1,000,000,000
1,000,000,000
65.55%

0.02%

BASE

Had Pasaran semasa Virtuals Protocol ialah $ 821.86M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 750.79K. Bekalan edaran VIRTUAL ialah 655.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.25B.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Virtuals Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.010196+0.82%
30 Hari$ -0.0611-4.65%
60 Hari$ -0.482-27.78%
90 Hari$ -0.3828-23.40%
Perubahan Harga Virtuals Protocol Hari Ini

Hari ini, VIRTUAL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.010196 (+0.82%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariVirtuals Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0611 (-4.65%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Virtuals Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, VIRTUAL mengalami perubahan sebanyak $ -0.482 (-27.78%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Virtuals Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.3828 (-23.40%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Virtuals Protocol (VIRTUAL)?

Semak Virtuals Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

Virtuals Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Virtuals Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak VIRTUAL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Virtuals Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Virtuals Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Virtuals Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Virtuals Protocol (VIRTUAL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Virtuals Protocol (VIRTUAL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Virtuals Protocol.

Semak Virtuals Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Memahami tokenomik Virtuals Protocol (VIRTUAL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VIRTUAL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Mencari cara membeli Virtuals Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Virtuals Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VIRTUAL kepada Mata Wang Tempatan

1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke VND
32,988.484
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke AUD
A$1.867864
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke GBP
0.915128
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke EUR
1.053024
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke USD
$1.2536
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke MYR
RM5.26512
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke TRY
51.736072
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke JPY
¥183.0256
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke ARS
ARS$1,840.811312
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke RUB
104.29952
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke INR
110.291728
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke IDR
Rp20,550.816384
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke KRW
1,729.103016
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke PHP
71.242088
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke EGP
￡E.60.273088
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke BRL
R$6.631544
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke CAD
C$1.717432
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke BDT
152.68848
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke NGN
1,873.831136
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke COP
$4,877.82028
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke ZAR
R.21.712352
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke UAH
51.610712
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke VES
Bs200.576
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke CLP
$1,189.6664
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke PKR
Rs355.821824
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke KZT
678.348032
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke THB
฿39.688976
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke TWD
NT$37.73336
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke AED
د.إ4.600712
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke CHF
Fr0.977808
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke HKD
HK$9.753008
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke AMD
֏479.37664
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke MAD
.د.م11.244792
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke MXN
$22.915808
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke SAR
ريال4.701
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke PLN
4.487888
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke RON
лв5.340336
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke SEK
kr11.558192
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke BGN
лв2.06844
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke HUF
Ft411.418984
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke CZK
25.673728
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke KWD
د.ك0.3810944
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke ILS
4.174488
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke AOA
Kz1,142.744152
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke BHD
.د.ب0.4726072
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke BMD
$1.2536
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke DKK
kr7.885144
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke HNL
L32.881928
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke MUR
56.7254
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke NAD
$21.775032
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke NOK
kr12.2226
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke NZD
$2.080976
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke PAB
B/.1.2536
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke PGK
K5.240048
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke QAR
ر.ق4.563104
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) ke RSD
дин.123.780464

Virtuals Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Virtuals Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Virtuals Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Virtuals Protocol

Berapakah nilai Virtuals Protocol (VIRTUAL) hari ini?
Harga langsung VIRTUAL dalam USD ialah 1.2536 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VIRTUAL ke USD?
Harga semasa VIRTUAL ke USD ialah $ 1.2536. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Virtuals Protocol?
Had pasaran untuk VIRTUAL ialah $ 821.86M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VIRTUAL?
Bekalan edaran VIRTUAL ialah 655.60M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VIRTUAL?
VIRTUAL mencapai harga ATH sebanyak 5.0709119422827476 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VIRTUAL?
VIRTUAL melihat harga ATL sebanyak 0.007604929689950013 USD.
Berapakah jumlah dagangan VIRTUAL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VIRTUALialah $ 750.79K USD.
Adakah VIRTUAL akan naik lebih tinggi tahun ini?
VIRTUAL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VIRTUALramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:06:17 (UTC+8)

Virtuals Protocol (VIRTUAL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

