VIRUS Harga Hari Ini

Harga langsung VIRUS (VIRUS) hari ini ialah $ 0.004813, dengan 0.24% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VIRUS kepada USD penukaran adalah $ 0.004813 setiap VIRUS.

VIRUS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- VIRUS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VIRUS didagangkan antara $ 0.004779 (rendah) dan $ 0.004866 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, VIRUS dipindahkan -0.56% dalam sejam terakhir dan +10.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.80K.

VIRUS (VIRUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 54.80K$ 54.80K $ 54.80K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa VIRUS ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.80K. Bekalan edaran VIRUS ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.