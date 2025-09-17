Lagi Mengenai VISTA

1 VISTA ke USD Harga Langsung:

$9.033
$9.033$9.033
-2.04%1D
Ethervista (VISTA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:37:35 (UTC+8)

Ethervista (VISTA) Maklumat Harga (USD)

$ 8.54
$ 8.54$ 8.54
$ 9.655
$ 9.655$ 9.655
$ 8.54
$ 8.54$ 8.54

$ 9.655
$ 9.655$ 9.655

$ 75.26396878625319
$ 75.26396878625319$ 75.26396878625319

$ 4.312291250115094
$ 4.312291250115094$ 4.312291250115094

-1.05%

-2.04%

-2.94%

-2.94%

Ethervista (VISTA) harga masa nyata ialah $ 9.033. Sepanjang 24 jam yang lalu, VISTA didagangkan antara $ 8.54 rendah dan $ 9.655 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VISTA sepanjang masa ialah $ 75.26396878625319, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 4.312291250115094.

Dari segi prestasi jangka pendek, VISTA telah berubah sebanyak -1.05% sejak sejam yang lalu, -2.04% dalam 24 jam dan -2.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ethervista (VISTA) Maklumat Pasaran

$ 8.50M
$ 8.50M$ 8.50M

$ 120.76K
$ 120.76K$ 120.76K

$ 9.03M
$ 9.03M$ 9.03M

940.86K
940.86K 940.86K

1,000,000
1,000,000 1,000,000

940,860.22120487
940,860.22120487 940,860.22120487

94.08%

Had Pasaran semasa Ethervista ialah $ 8.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 120.76K. Bekalan edaran VISTA ialah 940.86K, dengan jumlah bekalan sebanyak 940860.22120487. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.03M.

Ethervista (VISTA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ethervista hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

Hari ini$ -0.18811-2.04%
30 Hari$ -1.967-17.89%
60 Hari$ +1.379+18.01%
90 Hari$ +3.394+60.18%
Perubahan Harga Ethervista Hari Ini

Hari ini, VISTA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.18811 (-2.04%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEthervista

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -1.967 (-17.89%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ethervista

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, VISTA mengalami perubahan sebanyak $ +1.379 (+18.01%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ethervista

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +3.394 (+60.18%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Apakah itu Ethervista (VISTA)

Ethervista is a new standard for Decentralized Exchanges -Built for Ethereum and Layer 2s.

Ethervista tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ethervista pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

- Semak VISTA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ethervista di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ethervista anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ethervista Ramalan Harga (USD)

Tokenomik Ethervista (VISTA)

Cara membeli Ethervista (VISTA)

Mencari cara membeli Ethervista? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ethervista di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VISTA kepada Mata Wang Tempatan

1 Ethervista(VISTA) ke VND
237,703.395
1 Ethervista(VISTA) ke AUD
A$13.45917
1 Ethervista(VISTA) ke GBP
6.59409
1 Ethervista(VISTA) ke EUR
7.58772
1 Ethervista(VISTA) ke USD
$9.033
1 Ethervista(VISTA) ke MYR
RM37.9386
1 Ethervista(VISTA) ke TRY
372.79191
1 Ethervista(VISTA) ke JPY
¥1,318.818
1 Ethervista(VISTA) ke ARS
ARS$13,225.39596
1 Ethervista(VISTA) ke RUB
751.5456
1 Ethervista(VISTA) ke INR
794.81367
1 Ethervista(VISTA) ke IDR
Rp148,081.94352
1 Ethervista(VISTA) ke KRW
12,459.30723
1 Ethervista(VISTA) ke PHP
513.52605
1 Ethervista(VISTA) ke EGP
￡E.434.21631
1 Ethervista(VISTA) ke BRL
R$47.78457
1 Ethervista(VISTA) ke CAD
C$12.37521
1 Ethervista(VISTA) ke BDT
1,100.2194
1 Ethervista(VISTA) ke NGN
13,502.16708
1 Ethervista(VISTA) ke COP
$35,147.85465
1 Ethervista(VISTA) ke ZAR
R.156.54189
1 Ethervista(VISTA) ke UAH
371.88861
1 Ethervista(VISTA) ke VES
Bs1,445.28
1 Ethervista(VISTA) ke CLP
$8,581.35
1 Ethervista(VISTA) ke PKR
Rs2,563.92672
1 Ethervista(VISTA) ke KZT
4,887.93696
1 Ethervista(VISTA) ke THB
฿286.16544
1 Ethervista(VISTA) ke TWD
NT$271.8933
1 Ethervista(VISTA) ke AED
د.إ33.15111
1 Ethervista(VISTA) ke CHF
Fr7.04574
1 Ethervista(VISTA) ke HKD
HK$70.27674
1 Ethervista(VISTA) ke AMD
֏3,454.2192
1 Ethervista(VISTA) ke MAD
.د.م81.02601
1 Ethervista(VISTA) ke MXN
$165.03291
1 Ethervista(VISTA) ke SAR
ريال33.87375
1 Ethervista(VISTA) ke PLN
32.33814
1 Ethervista(VISTA) ke RON
лв38.48058
1 Ethervista(VISTA) ke SEK
kr83.28426
1 Ethervista(VISTA) ke BGN
лв14.90445
1 Ethervista(VISTA) ke HUF
Ft2,965.44357
1 Ethervista(VISTA) ke CZK
185.08617
1 Ethervista(VISTA) ke KWD
د.ك2.746032
1 Ethervista(VISTA) ke ILS
30.07989
1 Ethervista(VISTA) ke AOA
Kz8,234.21181
1 Ethervista(VISTA) ke BHD
.د.ب3.405441
1 Ethervista(VISTA) ke BMD
$9.033
1 Ethervista(VISTA) ke DKK
kr56.81757
1 Ethervista(VISTA) ke HNL
L236.93559
1 Ethervista(VISTA) ke MUR
408.74325
1 Ethervista(VISTA) ke NAD
$156.90321
1 Ethervista(VISTA) ke NOK
kr88.16208
1 Ethervista(VISTA) ke NZD
$15.08511
1 Ethervista(VISTA) ke PAB
B/.9.033
1 Ethervista(VISTA) ke PGK
K37.75794
1 Ethervista(VISTA) ke QAR
ر.ق32.88012
1 Ethervista(VISTA) ke RSD
дин.892.27974

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ethervista, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Berapakah nilai Ethervista (VISTA) hari ini?
Harga langsung VISTA dalam USD ialah 9.033 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VISTA ke USD?
Harga semasa VISTA ke USD ialah $ 9.033. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ethervista?
Had pasaran untuk VISTA ialah $ 8.50M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VISTA?
Bekalan edaran VISTA ialah 940.86K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VISTA?
VISTA mencapai harga ATH sebanyak 75.26396878625319 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VISTA?
VISTA melihat harga ATL sebanyak 4.312291250115094 USD.
Berapakah jumlah dagangan VISTA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VISTAialah $ 120.76K USD.
Adakah VISTA akan naik lebih tinggi tahun ini?
VISTA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VISTAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:37:35 (UTC+8)

Ethervista (VISTA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

