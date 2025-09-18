Apakah itu VitaWatch (VITA)

VitaWatch is a Web3-powered smartwatch that transforms everyday activities—like walking, sleeping, and staying healthy—into on-chain value. Built on decentralized infrastructure (DePIN), VitaWatch combines AI-driven health tracking, digital identity (DID), and real-time rewards through the $VITA token. With features like NFC payments, step-based incentives, and user-owned health data, VitaWatch is more than a wearable—it’s your gateway to the Health-to-Earn economy and the physical layer of Web3.

Tokenomik VitaWatch (VITA)

Memahami tokenomik VitaWatch (VITA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VITA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

VitaWatch Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang VitaWatch, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai VitaWatch Berapakah nilai VitaWatch (VITA) hari ini? Harga langsung VITA dalam USD ialah 0.000000000564 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa VITA ke USD? $ 0.000000000564 . Lihat Harga semasa VITA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran VitaWatch? Had pasaran untuk VITA ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran VITA? Bekalan edaran VITA ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VITA? VITA mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VITA? VITA melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan VITA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VITAialah $ 399.80K USD . Adakah VITA akan naik lebih tinggi tahun ini? VITA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VITAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

VitaWatch (VITA) Kemas Kini Industri Penting

