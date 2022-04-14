Tokenomik VitaWatch (VITA)
VitaWatch (VITA) Maklumat
VitaWatch is a Web3-powered smartwatch that transforms everyday activities—like walking, sleeping, and staying healthy—into on-chain value. Built on decentralized infrastructure (DePIN), VitaWatch combines AI-driven health tracking, digital identity (DID), and real-time rewards through the $VITA token. With features like NFC payments, step-based incentives, and user-owned health data, VitaWatch is more than a wearable—it’s your gateway to the Health-to-Earn economy and the physical layer of Web3.
VitaWatch (VITA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk VitaWatch (VITA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik VitaWatch (VITA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik VitaWatch (VITA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token VITA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token VITA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik VITA, terokai VITA harga langsung token!
