LEGENDARY HUMANITY Logo

LEGENDARY HUMANITYHargae(VIVI)

1 VIVI ke USD Harga Langsung:

$0,009906
$0,009906$0,009906
+%0,031D
USD
LEGENDARY HUMANITY (VIVI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:06:24 (UTC+8)

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0,00982
$ 0,00982$ 0,00982
24J Rendah
$ 0,00992
$ 0,00992$ 0,00992
24J Tinggi

$ 0,00982
$ 0,00982$ 0,00982

$ 0,00992
$ 0,00992$ 0,00992

--
----

--
----

-%0,12

+%0,03

-%0,82

-%0,82

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) harga masa nyata ialah $ 0,009906. Sepanjang 24 jam yang lalu, VIVI didagangkan antara $ 0,00982 rendah dan $ 0,00992 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VIVI sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, VIVI telah berubah sebanyak -%0,12 sejak sejam yang lalu, +%0,03 dalam 24 jam dan -%0,82 dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) Maklumat Pasaran

--
----

$ 53,99K
$ 53,99K$ 53,99K

$ 19,81M
$ 19,81M$ 19,81M

--
----

2.000.000.000
2.000.000.000 2.000.000.000

SOL

Had Pasaran semasa LEGENDARY HUMANITY ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53,99K. Bekalan edaran VIVI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19,81M.

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk LEGENDARY HUMANITY hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0,00000297+%0,03
30 Hari$ +0,002348+%31,06
60 Hari$ -0,011543-%53,82
90 Hari$ -0,00852-%46,24
Perubahan Harga LEGENDARY HUMANITY Hari Ini

Hari ini, VIVI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0,00000297 (+%0,03), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLEGENDARY HUMANITY

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0,002348 (+%31,06), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari LEGENDARY HUMANITY

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, VIVI mengalami perubahan sebanyak $ -0,011543 (-%53,82), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari LEGENDARY HUMANITY

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0,00852 (-%46,24), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga LEGENDARY HUMANITY (VIVI)?

Semak LEGENDARY HUMANITYhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu LEGENDARY HUMANITY (VIVI)

The LEGENDARY HUMANITY project uses cutting-edge AI technology to digitally preserve fashion and art heritage and tokenize it for an RWA marketplace.

LEGENDARY HUMANITY tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus LEGENDARY HUMANITY pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak VIVI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang LEGENDARY HUMANITY di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian LEGENDARY HUMANITY anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

LEGENDARY HUMANITY Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LEGENDARY HUMANITY (VIVI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LEGENDARY HUMANITY (VIVI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LEGENDARY HUMANITY.

Semak LEGENDARY HUMANITY ramalan harga sekarang!

Tokenomik LEGENDARY HUMANITY (VIVI)

Memahami tokenomik LEGENDARY HUMANITY (VIVI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VIVI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli LEGENDARY HUMANITY (VIVI)

Mencari cara membeli LEGENDARY HUMANITY? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah LEGENDARY HUMANITY di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VIVI kepada Mata Wang Tempatan

1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke VND
260,67639
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke AUD
A$0,01475994
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke GBP
0,00723138
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke EUR
0,00832104
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke USD
$0,009906
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke MYR
RM0,0416052
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke TRY
0,40882062
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke JPY
¥1,446276
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke ARS
ARS$14,54616852
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke RUB
0,8241792
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke INR
0,87152988
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke IDR
Rp162,39341664
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke KRW
13,66344486
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke PHP
0,56295798
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke EGP
￡E.0,47628048
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke BRL
R$0,05240274
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke CAD
C$0,01357122
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke BDT
1,2065508
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke NGN
14,80709256
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke COP
$38,5447413
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke ZAR
R.0,17157192
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke UAH
0,40783002
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke VES
Bs1,58496
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke CLP
$9,400794
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke PKR
Rs2,81171904
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke KZT
5,36033472
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke THB
฿0,31362396
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke TWD
NT$0,2981706
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke AED
د.إ0,03635502
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke CHF
Fr0,00772668
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke HKD
HK$0,07706868
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke AMD
֏3,7880544
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke MAD
.د.م0,08885682
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke MXN
$0,18108168
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke SAR
ريال0,0371475
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke PLN
0,03546348
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke RON
лв0,04219956
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke SEK
kr0,09133332
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke BGN
лв0,0163449
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke HUF
Ft3,25105014
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke CZK
0,20287488
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke KWD
د.ك0,003011424
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke ILS
0,03298698
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke AOA
Kz9,03001242
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke BHD
.د.ب0,003734562
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke BMD
$0,009906
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke DKK
kr0,06230874
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke HNL
L0,25983438
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke MUR
0,4482465
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke NAD
$0,17206722
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke NOK
kr0,0965835
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke NZD
$0,01644396
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke PAB
B/.0,009906
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke PGK
K0,04140708
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke QAR
ر.ق0,03605784
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) ke RSD
дин.0,97811844

LEGENDARY HUMANITY Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang LEGENDARY HUMANITY, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web LEGENDARY HUMANITY Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LEGENDARY HUMANITY

Berapakah nilai LEGENDARY HUMANITY (VIVI) hari ini?
Harga langsung VIVI dalam USD ialah 0,009906 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VIVI ke USD?
Harga semasa VIVI ke USD ialah $ 0,009906. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran LEGENDARY HUMANITY?
Had pasaran untuk VIVI ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VIVI?
Bekalan edaran VIVI ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VIVI?
VIVI mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VIVI?
VIVI melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan VIVI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VIVIialah $ 53,99K USD.
Adakah VIVI akan naik lebih tinggi tahun ini?
VIVI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VIVIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:06:24 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

