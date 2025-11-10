Velora Harga Hari Ini

Harga langsung Velora (VLR) hari ini ialah $ 0.007735, dengan 0.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VLR kepada USD penukaran adalah $ 0.007735 setiap VLR.

Velora kini berada pada kedudukan #3830 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 VLR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VLR didagangkan antara $ 0.007706 (rendah) dan $ 0.007768 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.06763306123106956, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.007237768003317002.

Dalam prestasi jangka pendek, VLR dipindahkan +0.11% dalam sejam terakhir dan -18.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.27K.

Velora (VLR) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3830 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 54.27K$ 54.27K $ 54.27K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Jumlah Bekalan 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Velora ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.27K. Bekalan edaran VLR ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.47M.