VMS Classic Harga Hari Ini

Harga langsung VMS Classic (VMC) hari ini ialah $ 1,035, dengan 6.41% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VMC kepada USD penukaran adalah $ 1,035 setiap VMC.

VMS Classic kini berada pada kedudukan #4224 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 VMC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VMC didagangkan antara $ 550 (rendah) dan $ 2,322.12 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2,462.193012754652, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 224.72258453173268.

Dalam prestasi jangka pendek, VMC dipindahkan +2.72% dalam sejam terakhir dan -56.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 20.86K.

VMS Classic (VMC) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.4224 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 20.86K$ 20.86K $ 20.86K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 517.50B$ 517.50B $ 517.50B Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Jumlah Bekalan 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa VMS Classic ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 20.86K. Bekalan edaran VMC ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 517.50B.