BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga VMS Classic langsung hari ini ialah 1,035 USD.VMC modal pasaran ialah 0 USD. Jejaki masa nyata VMC kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga VMS Classic langsung hari ini ialah 1,035 USD.VMC modal pasaran ialah 0 USD. Jejaki masa nyata VMC kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai VMC

Maklumat Harga VMC

Apakah VMC

Kertas putih VMC

Laman Web Rasmi VMC

Tokenomik VMC

Ramalan Harga VMC

Sejarah VMC

VMC Panduan Membeli

Penukar Mata Wang VMC-ke-Fiat

VMC Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

VMS Classic Logo

VMS ClassicHargae(VMC)

1 VMC ke USD Harga Langsung:

$1,035
$1,035$1,035
-6.41%1D
USD
VMS Classic (VMC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:20:12 (UTC+8)

VMS Classic Harga Hari Ini

Harga langsung VMS Classic (VMC) hari ini ialah $ 1,035, dengan 6.41% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VMC kepada USD penukaran adalah $ 1,035 setiap VMC.

VMS Classic kini berada pada kedudukan #4224 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 VMC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VMC didagangkan antara $ 550 (rendah) dan $ 2,322.12 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2,462.193012754652, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 224.72258453173268.

Dalam prestasi jangka pendek, VMC dipindahkan +2.72% dalam sejam terakhir dan -56.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 20.86K.

VMS Classic (VMC) Maklumat Pasaran

No.4224

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 20.86K
$ 20.86K$ 20.86K

$ 517.50B
$ 517.50B$ 517.50B

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa VMS Classic ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 20.86K. Bekalan edaran VMC ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 517.50B.

VMS Classic Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 550
$ 550$ 550
24J Rendah
$ 2,322.12
$ 2,322.12$ 2,322.12
24J Tinggi

$ 550
$ 550$ 550

$ 2,322.12
$ 2,322.12$ 2,322.12

$ 2,462.193012754652
$ 2,462.193012754652$ 2,462.193012754652

$ 224.72258453173268
$ 224.72258453173268$ 224.72258453173268

+2.72%

-6.41%

-56.44%

-56.44%

VMS Classic (VMC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk VMS Classic hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -70.8874-6.41%
30 Hari$ +35+3.50%
60 Hari$ +35+3.50%
90 Hari$ +35+3.50%
Perubahan Harga VMS Classic Hari Ini

Hari ini, VMC mencatatkan perubahan sebanyak $ -70.8874 (-6.41%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariVMS Classic

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +35 (+3.50%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari VMS Classic

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, VMC mengalami perubahan sebanyak $ +35 (+3.50%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari VMS Classic

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +35 (+3.50%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga VMS Classic (VMC)?

Semak VMS Classichalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk VMS Classic

Cerapan dipacu AI yang menganalisis VMS Classic pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga VMS Classic?

VMS Classic (VMC) prices are influenced by several key factors:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price volatility.

Technology Updates: Platform improvements, security enhancements, and new features impact investor confidence.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor psychology drive price movements.

Adoption Rate: Real-world usage and partnerships increase utility value.

Regulatory Environment: Government policies and legal frameworks affect market stability.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects influences market position.

Mengapa orang ingin tahu harga VMS Classic hari ini?

People want to know VMS Classic (VMC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, market timing for buying/selling, tracking investment performance, analyzing price trends, and assessing market volatility for risk management purposes.

Ramalan Harga untuk VMS Classic

VMS Classic (VMC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VMC pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
VMS Classic (VMC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga VMS Classic berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga VMS Classic yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk VMC ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik VMS Classic Ramalan Harga.

Bagaimana untuk membeli & Melabur VMS Classic dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan VMS Classic? Membeli VMC adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli VMS Classic. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan VMS Classic (VMC) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 0.00 token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan VMS Classic akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli VMS Classic (VMC)

Apa yang boleh anda lakukan dengan VMS Classic

Memiliki VMS Classic membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli VMS Classic (VMC) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu VMS Classic (VMC)

VMC is an abbreviation for Vehicle Mining Classic. It can also be interpreted as VMS Mining Car or Victoria Mining Car. Vehicle refers to all means of transportation with an engine, and the technology of connecting the surplus energy generated by the vehicle to a mining computer has been proven and has been registered for Korean and US patents, and has also obtained the KC certification mark in Korea. Worldwide patent applications are also under review, and a mining car called GPU+ASIC=VMC is also expected to be released in the future.

VMS Classic Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang VMS Classic, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web VMS Classic Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai VMS Classic

Berapakah nilai 1 VMS Classic pada tahun 2030?
Jika VMS Classic berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga VMS Classic berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:20:12 (UTC+8)

VMS Classic (VMC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang VMS Classic

VMC USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek VMC dengan leveraj. Terokai VMC dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan VMS Classic (VMC) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga VMS Classic langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
VMC/USDT
$1,035
$1,035$1,035
-6.41%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04513
$0.04513$0.04513

+125.65%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1071
$0.1071$0.1071

+12.73%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0028139
$0.0028139$0.0028139

+459.64%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000002407
$0.0000002407$0.0000002407

+85.15%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00510
$0.00510$0.00510

+70.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000003462
$0.000003462$0.000003462

+33.15%

aPriori

aPriori

APR

$0.4343
$0.4343$0.4343

+14.89%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator VMC-ke-USD

Jumlah

VMC
VMC
USD
USD

1 VMC = 1,035 USD