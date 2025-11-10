Tokenomik VMS Classic (VMC)
VMC is an abbreviation for Vehicle Mining Classic. It can also be interpreted as VMS Mining Car or Victoria Mining Car. Vehicle refers to all means of transportation with an engine, and the technology of connecting the surplus energy generated by the vehicle to a mining computer has been proven and has been registered for Korean and US patents, and has also obtained the KC certification mark in Korea. Worldwide patent applications are also under review, and a mining car called GPU+ASIC=VMC is also expected to be released in the future.
Tokenomik VMS Classic (VMC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik VMS Classic (VMC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token VMC yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token VMC yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik VMC, terokai VMC harga langsung token!
VMS Classic (VMC) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga VMC membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
VMC Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju VMC? Halaman ramalan harga VMC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
