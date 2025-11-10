Tokenomik VMS Classic (VMC)

Tokenomik VMS Classic (VMC)

Lihat cerapan utama tentang VMS Classic (VMC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:33:07 (UTC+8)
USD

VMS Classic (VMC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk VMS Classic (VMC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 427.63B
$ 427.63B$ 427.63B
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2,687
$ 2,687$ 2,687
Terendah Sepanjang Masa:
$ 224.72258453173268
$ 224.72258453173268$ 224.72258453173268
Harga Semasa:
$ 855.25
$ 855.25$ 855.25

VMS Classic (VMC) Maklumat

VMC is an abbreviation for Vehicle Mining Classic. It can also be interpreted as VMS Mining Car or Victoria Mining Car. Vehicle refers to all means of transportation with an engine, and the technology of connecting the surplus energy generated by the vehicle to a mining computer has been proven and has been registered for Korean and US patents, and has also obtained the KC certification mark in Korea. Worldwide patent applications are also under review, and a mining car called GPU+ASIC=VMC is also expected to be released in the future.

Laman Web Rasmi:
https://www.vmsclassic.com
Kertas putih:
https://www.vmsclassic.com/VehicleMiningClassic_WP(EN).pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x009ba50496d2b0936c5bdf299db2f7e0d6e10469

Tokenomik VMS Classic (VMC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik VMS Classic (VMC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token VMC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token VMC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik VMC, terokai VMC harga langsung token!

Cara Membeli VMC

Berminat untuk menambah VMS Classic (VMC) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli VMC, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

VMS Classic (VMC) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga VMC membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

VMC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju VMC? Halaman ramalan harga VMC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi