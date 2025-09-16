Lagi Mengenai VNTR

Maklumat Harga VNTR

Kertas putih VNTR

Laman Web Rasmi VNTR

Tokenomik VNTR

Ramalan Harga VNTR

Sejarah VNTR

VNTR Panduan Membeli

Penukar Mata Wang VNTR-ke-Fiat

VNTR Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

VentureMind AI Logo

VentureMind AIHargae(VNTR)

1 VNTR ke USD Harga Langsung:

$0.0026
$0.0026$0.0026
+8.33%1D
USD
VentureMind AI (VNTR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:07:40 (UTC+8)

VentureMind AI (VNTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0024
$ 0.0024$ 0.0024
24J Rendah
$ 0.0026
$ 0.0026$ 0.0026
24J Tinggi

$ 0.0024
$ 0.0024$ 0.0024

$ 0.0026
$ 0.0026$ 0.0026

$ 0.04324866066980628
$ 0.04324866066980628$ 0.04324866066980628

$ 0.001456300329042982
$ 0.001456300329042982$ 0.001456300329042982

0.00%

+8.33%

+37.13%

+37.13%

VentureMind AI (VNTR) harga masa nyata ialah $ 0.0026. Sepanjang 24 jam yang lalu, VNTR didagangkan antara $ 0.0024 rendah dan $ 0.0026 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VNTR sepanjang masa ialah $ 0.04324866066980628, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001456300329042982.

Dari segi prestasi jangka pendek, VNTR telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +8.33% dalam 24 jam dan +37.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

VentureMind AI (VNTR) Maklumat Pasaran

No.2288

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

$ 1.03
$ 1.03$ 1.03

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

433.00M
433.00M 433.00M

499,996,944
499,996,944 499,996,944

499,996,944
499,996,944 499,996,944

86.59%

SOL

Had Pasaran semasa VentureMind AI ialah $ 1.13M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.03. Bekalan edaran VNTR ialah 433.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 499996944. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.30M.

VentureMind AI (VNTR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk VentureMind AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00019993+8.33%
30 Hari$ +0.000821+46.14%
60 Hari$ +0.00055+26.82%
90 Hari$ -0.00038-12.76%
Perubahan Harga VentureMind AI Hari Ini

Hari ini, VNTR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00019993 (+8.33%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariVentureMind AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000821 (+46.14%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari VentureMind AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, VNTR mengalami perubahan sebanyak $ +0.00055 (+26.82%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari VentureMind AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00038 (-12.76%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga VentureMind AI (VNTR)?

Semak VentureMind AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu VentureMind AI (VNTR)

VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment.

VentureMind AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus VentureMind AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak VNTR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang VentureMind AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian VentureMind AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

VentureMind AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai VentureMind AI (VNTR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset VentureMind AI (VNTR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk VentureMind AI.

Semak VentureMind AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik VentureMind AI (VNTR)

Memahami tokenomik VentureMind AI (VNTR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VNTR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli VentureMind AI (VNTR)

Mencari cara membeli VentureMind AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah VentureMind AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VNTR kepada Mata Wang Tempatan

1 VentureMind AI(VNTR) ke VND
68.419
1 VentureMind AI(VNTR) ke AUD
A$0.003874
1 VentureMind AI(VNTR) ke GBP
0.001898
1 VentureMind AI(VNTR) ke EUR
0.002184
1 VentureMind AI(VNTR) ke USD
$0.0026
1 VentureMind AI(VNTR) ke MYR
RM0.01092
1 VentureMind AI(VNTR) ke TRY
0.107302
1 VentureMind AI(VNTR) ke JPY
¥0.3796
1 VentureMind AI(VNTR) ke ARS
ARS$3.801148
1 VentureMind AI(VNTR) ke RUB
0.216034
1 VentureMind AI(VNTR) ke INR
0.228904
1 VentureMind AI(VNTR) ke IDR
Rp42.622944
1 VentureMind AI(VNTR) ke KRW
3.591146
1 VentureMind AI(VNTR) ke PHP
0.148018
1 VentureMind AI(VNTR) ke EGP
￡E.0.125008
1 VentureMind AI(VNTR) ke BRL
R$0.013806
1 VentureMind AI(VNTR) ke CAD
C$0.003562
1 VentureMind AI(VNTR) ke BDT
0.31668
1 VentureMind AI(VNTR) ke NGN
3.886376
1 VentureMind AI(VNTR) ke COP
$10.15625
1 VentureMind AI(VNTR) ke ZAR
R.0.045162
1 VentureMind AI(VNTR) ke UAH
0.107042
1 VentureMind AI(VNTR) ke VES
Bs0.416
1 VentureMind AI(VNTR) ke CLP
$2.47
1 VentureMind AI(VNTR) ke PKR
Rs0.737984
1 VentureMind AI(VNTR) ke KZT
1.406912
1 VentureMind AI(VNTR) ke THB
฿0.082342
1 VentureMind AI(VNTR) ke TWD
NT$0.078286
1 VentureMind AI(VNTR) ke AED
د.إ0.009542
1 VentureMind AI(VNTR) ke CHF
Fr0.002028
1 VentureMind AI(VNTR) ke HKD
HK$0.020228
1 VentureMind AI(VNTR) ke AMD
֏0.99424
1 VentureMind AI(VNTR) ke MAD
.د.م0.023322
1 VentureMind AI(VNTR) ke MXN
$0.047762
1 VentureMind AI(VNTR) ke SAR
ريال0.00975
1 VentureMind AI(VNTR) ke PLN
0.009334
1 VentureMind AI(VNTR) ke RON
лв0.011128
1 VentureMind AI(VNTR) ke SEK
kr0.024024
1 VentureMind AI(VNTR) ke BGN
лв0.00429
1 VentureMind AI(VNTR) ke HUF
Ft0.856648
1 VentureMind AI(VNTR) ke CZK
0.05343
1 VentureMind AI(VNTR) ke KWD
د.ك0.000793
1 VentureMind AI(VNTR) ke ILS
0.008658
1 VentureMind AI(VNTR) ke AOA
Kz2.370082
1 VentureMind AI(VNTR) ke BHD
.د.ب0.0009802
1 VentureMind AI(VNTR) ke BMD
$0.0026
1 VentureMind AI(VNTR) ke DKK
kr0.016406
1 VentureMind AI(VNTR) ke HNL
L0.068198
1 VentureMind AI(VNTR) ke MUR
0.11765
1 VentureMind AI(VNTR) ke NAD
$0.045162
1 VentureMind AI(VNTR) ke NOK
kr0.025454
1 VentureMind AI(VNTR) ke NZD
$0.004342
1 VentureMind AI(VNTR) ke PAB
B/.0.0026
1 VentureMind AI(VNTR) ke PGK
K0.010868
1 VentureMind AI(VNTR) ke QAR
ر.ق0.009464
1 VentureMind AI(VNTR) ke RSD
дин.0.25753

VentureMind AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang VentureMind AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web VentureMind AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai VentureMind AI

Berapakah nilai VentureMind AI (VNTR) hari ini?
Harga langsung VNTR dalam USD ialah 0.0026 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VNTR ke USD?
Harga semasa VNTR ke USD ialah $ 0.0026. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran VentureMind AI?
Had pasaran untuk VNTR ialah $ 1.13M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VNTR?
Bekalan edaran VNTR ialah 433.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VNTR?
VNTR mencapai harga ATH sebanyak 0.04324866066980628 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VNTR?
VNTR melihat harga ATL sebanyak 0.001456300329042982 USD.
Berapakah jumlah dagangan VNTR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VNTRialah $ 1.03 USD.
Adakah VNTR akan naik lebih tinggi tahun ini?
VNTR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VNTRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:07:40 (UTC+8)

VentureMind AI (VNTR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator VNTR-ke-USD

Jumlah

VNTR
VNTR
USD
USD

1 VNTR = 0.0026 USD

Berdagang VNTR

VNTRUSDT
$0.0026
$0.0026$0.0026
+8.33%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan