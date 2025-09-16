Lagi Mengenai VOLT

Volt Inu V3 Logo

Volt Inu V3Hargae(VOLT)

1 VOLT ke USD Harga Langsung:

$0.0000001461
$0.0000001461$0.0000001461
-0.81%1D
USD
Volt Inu V3 (VOLT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:19:49 (UTC+8)

Volt Inu V3 (VOLT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000001426
$ 0.0000001426$ 0.0000001426
24J Rendah
$ 0.0000001502
$ 0.0000001502$ 0.0000001502
24J Tinggi

$ 0.0000001426
$ 0.0000001426$ 0.0000001426

$ 0.0000001502
$ 0.0000001502$ 0.0000001502

$ 0.000003512928725348
$ 0.000003512928725348$ 0.000003512928725348

$ 0.000000136354533328
$ 0.000000136354533328$ 0.000000136354533328

-0.75%

-0.80%

+3.54%

+3.54%

Volt Inu V3 (VOLT) harga masa nyata ialah $ 0.0000001461. Sepanjang 24 jam yang lalu, VOLT didagangkan antara $ 0.0000001426 rendah dan $ 0.0000001502 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VOLT sepanjang masa ialah $ 0.000003512928725348, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000136354533328.

Dari segi prestasi jangka pendek, VOLT telah berubah sebanyak -0.75% sejak sejam yang lalu, -0.80% dalam 24 jam dan +3.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Volt Inu V3 (VOLT) Maklumat Pasaran

No.1256

$ 8.00M
$ 8.00M$ 8.00M

$ 24.70K
$ 24.70K$ 24.70K

$ 10.08M
$ 10.08M$ 10.08M

54.77T
54.77T 54.77T

69,000,000,000,000
69,000,000,000,000 69,000,000,000,000

69,000,000,000,000
69,000,000,000,000 69,000,000,000,000

79.37%

ETH

Had Pasaran semasa Volt Inu V3 ialah $ 8.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 24.70K. Bekalan edaran VOLT ialah 54.77T, dengan jumlah bekalan sebanyak 69000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.08M.

Volt Inu V3 (VOLT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Volt Inu V3 hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000001193-0.80%
30 Hari$ -0.0000000197-11.89%
60 Hari$ -0.000000002-1.36%
90 Hari$ -0.0000000439-23.11%
Perubahan Harga Volt Inu V3 Hari Ini

Hari ini, VOLT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000000001193 (-0.80%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariVolt Inu V3

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000000197 (-11.89%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Volt Inu V3

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, VOLT mengalami perubahan sebanyak $ -0.000000002 (-1.36%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Volt Inu V3

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000000439 (-23.11%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Volt Inu V3 (VOLT)?

Semak Volt Inu V3halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Volt Inu V3 (VOLT)

Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.

Volt Inu V3 tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Volt Inu V3 pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak VOLT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Volt Inu V3 di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Volt Inu V3 anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Volt Inu V3 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Volt Inu V3 (VOLT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Volt Inu V3 (VOLT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Volt Inu V3.

Semak Volt Inu V3 ramalan harga sekarang!

Tokenomik Volt Inu V3 (VOLT)

Memahami tokenomik Volt Inu V3 (VOLT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VOLT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Volt Inu V3 (VOLT)

Mencari cara membeli Volt Inu V3? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Volt Inu V3 di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VOLT kepada Mata Wang Tempatan

1 Volt Inu V3(VOLT) ke VND
0.0038446215
1 Volt Inu V3(VOLT) ke AUD
A$0.00000021915
1 Volt Inu V3(VOLT) ke GBP
0.000000106653
1 Volt Inu V3(VOLT) ke EUR
0.000000122724
1 Volt Inu V3(VOLT) ke USD
$0.0000001461
1 Volt Inu V3(VOLT) ke MYR
RM0.00000061362
1 Volt Inu V3(VOLT) ke TRY
0.000006031008
1 Volt Inu V3(VOLT) ke JPY
¥0.0000213306
1 Volt Inu V3(VOLT) ke ARS
ARS$0.000213595278
1 Volt Inu V3(VOLT) ke RUB
0.00001215552
1 Volt Inu V3(VOLT) ke INR
0.000012859722
1 Volt Inu V3(VOLT) ke IDR
Rp0.002395081584
1 Volt Inu V3(VOLT) ke KRW
0.000202073832
1 Volt Inu V3(VOLT) ke PHP
0.00000829848
1 Volt Inu V3(VOLT) ke EGP
￡E.0.000007024488
1 Volt Inu V3(VOLT) ke BRL
R$0.00000077433
1 Volt Inu V3(VOLT) ke CAD
C$0.000000200157
1 Volt Inu V3(VOLT) ke BDT
0.00001779498
1 Volt Inu V3(VOLT) ke NGN
0.000218384436
1 Volt Inu V3(VOLT) ke COP
$0.000568482405
1 Volt Inu V3(VOLT) ke ZAR
R.0.000002536296
1 Volt Inu V3(VOLT) ke UAH
0.000006014937
1 Volt Inu V3(VOLT) ke VES
Bs0.000023376
1 Volt Inu V3(VOLT) ke CLP
$0.000138795
1 Volt Inu V3(VOLT) ke PKR
Rs0.000041469024
1 Volt Inu V3(VOLT) ke KZT
0.000079057632
1 Volt Inu V3(VOLT) ke THB
฿0.000004634292
1 Volt Inu V3(VOLT) ke TWD
NT$0.000004396149
1 Volt Inu V3(VOLT) ke AED
د.إ0.000000536187
1 Volt Inu V3(VOLT) ke CHF
Fr0.000000113958
1 Volt Inu V3(VOLT) ke HKD
HK$0.000001136658
1 Volt Inu V3(VOLT) ke AMD
֏0.00005586864
1 Volt Inu V3(VOLT) ke MAD
.د.م0.000001310517
1 Volt Inu V3(VOLT) ke MXN
$0.000002676552
1 Volt Inu V3(VOLT) ke SAR
ريال0.000000547875
1 Volt Inu V3(VOLT) ke PLN
0.000000524499
1 Volt Inu V3(VOLT) ke RON
лв0.000000623847
1 Volt Inu V3(VOLT) ke SEK
kr0.000001349964
1 Volt Inu V3(VOLT) ke BGN
лв0.000000241065
1 Volt Inu V3(VOLT) ke HUF
Ft0.000048122418
1 Volt Inu V3(VOLT) ke CZK
0.000003000894
1 Volt Inu V3(VOLT) ke KWD
د.ك0.0000000444144
1 Volt Inu V3(VOLT) ke ILS
0.000000486513
1 Volt Inu V3(VOLT) ke AOA
Kz0.000133180377
1 Volt Inu V3(VOLT) ke BHD
.د.ب0.0000000550797
1 Volt Inu V3(VOLT) ke BMD
$0.0000001461
1 Volt Inu V3(VOLT) ke DKK
kr0.00000092043
1 Volt Inu V3(VOLT) ke HNL
L0.000003832203
1 Volt Inu V3(VOLT) ke MUR
0.000006611025
1 Volt Inu V3(VOLT) ke NAD
$0.000002537757
1 Volt Inu V3(VOLT) ke NOK
kr0.000001428858
1 Volt Inu V3(VOLT) ke NZD
$0.000000243987
1 Volt Inu V3(VOLT) ke PAB
B/.0.0000001461
1 Volt Inu V3(VOLT) ke PGK
K0.000000610698
1 Volt Inu V3(VOLT) ke QAR
ر.ق0.000000531804
1 Volt Inu V3(VOLT) ke RSD
дин.0.0000144639

Volt Inu V3 Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Volt Inu V3, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Volt Inu V3 Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Volt Inu V3

Berapakah nilai Volt Inu V3 (VOLT) hari ini?
Harga langsung VOLT dalam USD ialah 0.0000001461 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VOLT ke USD?
Harga semasa VOLT ke USD ialah $ 0.0000001461. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Volt Inu V3?
Had pasaran untuk VOLT ialah $ 8.00M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VOLT?
Bekalan edaran VOLT ialah 54.77T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VOLT?
VOLT mencapai harga ATH sebanyak 0.000003512928725348 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VOLT?
VOLT melihat harga ATL sebanyak 0.000000136354533328 USD.
Berapakah jumlah dagangan VOLT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VOLTialah $ 24.70K USD.
Adakah VOLT akan naik lebih tinggi tahun ini?
VOLT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VOLTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:19:49 (UTC+8)

Volt Inu V3 (VOLT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

