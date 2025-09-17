Apakah itu Visa (VON)

Ondo Global Markets is a platform designed to bring traditional public security onchain, with tokens that are freely transferable and usable in DeFi.

Tokenomik Visa (VON)

Memahami tokenomik Visa (VON) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VON dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Visa Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Visa, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Visa Berapakah nilai Visa (VON) hari ini? Harga langsung VON dalam USD ialah 340.34 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa VON ke USD? $ 340.34 . Lihat Harga semasa VON ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Visa? Had pasaran untuk VON ialah $ 99.22K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran VON? Bekalan edaran VON ialah 291.55 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VON? VON mencapai harga ATH sebanyak 353.0231236386013 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VON? VON melihat harga ATL sebanyak 337.08260356318283 USD . Berapakah jumlah dagangan VON? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VONialah $ 59.01K USD . Adakah VON akan naik lebih tinggi tahun ini? VON mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Visa (VON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

