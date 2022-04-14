Tokenomik Vow (VOW)

Tokenomik Vow (VOW)

Lihat cerapan utama tentang Vow (VOW), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Vow (VOW) Maklumat

VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards.

Laman Web Rasmi:
https://vow.foundation
Kertas putih:
https://vow-2.gitbook.io/white-paper/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x1BBf25e71EC48B84d773809B4bA55B6F4bE946Fb

Vow (VOW) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Vow (VOW), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 18.92M
$ 18.92M$ 18.92M
Jumlah Bekalan:
$ 1.14B
$ 1.14B$ 1.14B
Bekalan Edaran:
$ 356.29M
$ 356.29M$ 356.29M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 60.69M
$ 60.69M$ 60.69M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.6489
$ 1.6489$ 1.6489
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.001812976932103066
$ 0.001812976932103066$ 0.001812976932103066
Harga Semasa:
$ 0.0531
$ 0.0531$ 0.0531

Tokenomik Vow (VOW): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Vow (VOW) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token VOW yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token VOW yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik VOW, terokai VOW harga langsung token!

Cara Membeli VOW

Berminat untuk menambah Vow (VOW) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli VOW, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Vow (VOW) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga VOW membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

VOW Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju VOW? Halaman ramalan harga VOW kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.