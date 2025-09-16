Apakah itu Voxies (VOXEL)

VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.

Voxies Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Voxies (VOXEL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Voxies (VOXEL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Voxies.

Tokenomik Voxies (VOXEL)

Memahami tokenomik Voxies (VOXEL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VOXEL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Voxies (VOXEL)

Voxies Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Voxies, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Voxies (VOXEL) Kemas Kini Industri Penting

