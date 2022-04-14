Tokenomik Voxies (VOXEL)

Voxies (VOXEL) Maklumat

VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.

Laman Web Rasmi:
https://voxies.io/
Kertas putih:
https://whitepaper.voxies.io/
Peneroka Blok:
https://polygonscan.com/token/0xd0258a3fd00f38aa8090dfee343f10a9d4d30d3f

Voxies (VOXEL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Voxies (VOXEL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 15.78M
Jumlah Bekalan:
$ 300.00M
Bekalan Edaran:
$ 249.24M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 19.00M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.2966
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.020168643452961734
Harga Semasa:
$ 0.06333
Tokenomik Voxies (VOXEL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Voxies (VOXEL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token VOXEL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token VOXEL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik VOXEL, terokai VOXEL harga langsung token!

Cara Membeli VOXEL

Berminat untuk menambah Voxies (VOXEL) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli VOXEL, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Voxies (VOXEL) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga VOXEL membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

VOXEL Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju VOXEL? Halaman ramalan harga VOXEL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.