VPay by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung VPay by Virtuals (VPAY) hari ini ialah $ 0.013474, dengan 0.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VPAY kepada USD penukaran adalah $ 0.013474 setiap VPAY.

VPay by Virtuals kini berada pada kedudukan #3803 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 VPAY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VPAY didagangkan antara $ 0.011789 (rendah) dan $ 0.013828 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.026709583152060137, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.006989837856703435.

Dalam prestasi jangka pendek, VPAY dipindahkan +6.32% dalam sejam terakhir dan -2.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 55.86K.

VPay by Virtuals (VPAY) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3803 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 55.86K$ 55.86K $ 55.86K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.47M$ 13.47M $ 13.47M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa VPay by Virtuals ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.86K. Bekalan edaran VPAY ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.47M.