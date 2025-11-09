BursaDEX+
Harga VPEPE langsung hari ini ialah 0.0345 USD.VPEPE modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata VPEPE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

VPEPEHargae(VPEPE)

$0.0345
-10.38%1D
USD
VPEPE (VPEPE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:34:49 (UTC+8)

VPEPE Harga Hari Ini

Harga langsung VPEPE (VPEPE) hari ini ialah $ 0.0345, dengan 10.38% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VPEPE kepada USD penukaran adalah $ 0.0345 setiap VPEPE.

VPEPE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- VPEPE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VPEPE didagangkan antara $ 0.0331 (rendah) dan $ 0.0388 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, VPEPE dipindahkan -0.58% dalam sejam terakhir dan -47.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 15.17K.

VPEPE (VPEPE) Maklumat Pasaran

$ 15.17K
$ 138.00M
--
4,000,000,000
TONCOIN

Had Pasaran semasa VPEPE ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 15.17K. Bekalan edaran VPEPE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 4000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 138.00M.

VPEPE Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0331
24J Rendah
$ 0.0388
24J Tinggi

$ 0.0331
$ 0.0388
--
--
-0.58%

-10.38%

-47.33%

-47.33%

VPEPE (VPEPE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk VPEPE hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.003996-10.38%
30 Hari$ -0.0024-6.51%
60 Hari$ -0.0155-31.00%
90 Hari$ -0.0155-31.00%
Perubahan Harga VPEPE Hari Ini

Hari ini, VPEPE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.003996 (-10.38%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariVPEPE

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0024 (-6.51%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari VPEPE

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, VPEPE mengalami perubahan sebanyak $ -0.0155 (-31.00%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari VPEPE

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0155 (-31.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga VPEPE (VPEPE)?

Semak VPEPEhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk VPEPE

Cerapan dipacu AI yang menganalisis VPEPE pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga VPEPE?

VPEPE prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and social media hype around meme coins
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Community engagement and holder activity
4. Overall crypto market trends and Bitcoin performance
5. Whale movements and large transactions
6. Exchange listings and partnerships
7. Regulatory news affecting meme tokens
8. Supply dynamics and tokenomics
9. Influencer endorsements or mentions
10. General risk appetite for speculative assets

As a meme coin, VPEPE is particularly volatile and driven by sentiment rather than fundamentals.

Mengapa orang ingin tahu harga VPEPE hari ini?

People want to know VPEPE price today for several key reasons:

1. Trading decisions - Active traders need current prices to buy/sell at optimal times
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value changes
3. Market timing - Identifying entry/exit points for positions
4. Profit/loss calculation - Assessing investment performance
5. FOMO prevention - Staying updated on potential price movements
6. Risk management - Making informed decisions about position sizes

Current price data is essential for any cryptocurrency investment strategy.

Ramalan Harga untuk VPEPE

VPEPE (VPEPE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VPEPE pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
VPEPE (VPEPE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga VPEPE berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga VPEPE yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk VPEPE ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik VPEPE Ramalan Harga.

Perihal VPEPE

VPEPE is a digital asset that operates within the Rare Pepe blockchain-based trading card game. The game utilizes the Counterparty protocol, which is built on top of the Bitcoin blockchain, to create, trade, and sell unique digital trading cards. Each card is associated with a certain amount of VPEPE, and the value of the cards can fluctuate based on the market. The primary purpose of VPEPE is to facilitate the purchase and sale of these digital cards within the Rare Pepe ecosystem. This crypto asset plays a crucial role in the functioning of the game, providing a means of exchange and a measure of value for the digital assets being traded.

Bagaimana untuk membeli & Melabur VPEPE dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan VPEPE? Membeli VPEPE adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli VPEPE. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan VPEPE (VPEPE) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan VPEPE akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli VPEPE (VPEPE)

Apa yang boleh anda lakukan dengan VPEPE

Memiliki VPEPE membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli VPEPE (VPEPE) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu VPEPE (VPEPE)

VillainPepe is a fast-growing meme in Ton insipired by famous meme - PEPE. Users can earn VPEPE in a variety of ways such as daily visit, performing missions and villains invitation.

VPEPE Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang VPEPE, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai VPEPE

Berapakah nilai 1 VPEPE pada tahun 2030?
Jika VPEPE berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga VPEPE berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:34:49 (UTC+8)

VPEPE (VPEPE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Terokai Lagi tentang VPEPE

VPEPE USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek VPEPE dengan leveraj. Terokai VPEPE dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan VPEPE (VPEPE) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga VPEPE langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
VPEPE/USDT
$0.0345
$0.0345
-10.38%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator VPEPE-ke-USD

Jumlah

VPEPE
VPEPE
USD
USD

1 VPEPE = 0.0345 USD