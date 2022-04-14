Tokenomik VaporFund (VPR)

Lihat cerapan utama tentang VaporFund (VPR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

VaporFund (VPR) Maklumat

Inflation Hedge Fund: Your Gateway to Curated Crypto Investments Dive into the world of Web3 innovation with VaporFund, offering exposure to both digital and real-world assets. Now, effortlessly purchase mutual funds with cryptocurrencies or seamlessly connect with your VISA cards.

Laman Web Rasmi:
https://www.vaporfund.com/
Kertas putih:
https://medium.com/@VaporWallet/vaporwallet-litepaper-312a3a806068
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0xB96D0f29a0aC9AF4a32835e90EC6531389765089

VaporFund (VPR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk VaporFund (VPR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 439.00K
$ 439.00K$ 439.00K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.105
$ 0.105$ 0.105
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000339534066006978
$ 0.000339534066006978$ 0.000339534066006978
Harga Semasa:
$ 0.000439
$ 0.000439$ 0.000439

Tokenomik VaporFund (VPR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik VaporFund (VPR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token VPR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token VPR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik VPR, terokai VPR harga langsung token!

Cara Membeli VPR

Berminat untuk menambah VaporFund (VPR) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli VPR, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

VaporFund (VPR) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga VPR membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

VPR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju VPR? Halaman ramalan harga VPR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.