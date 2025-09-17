Apakah itu Veritas (VPT)

Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks.

Tokenomik Veritas (VPT)

Memahami tokenomik Veritas (VPT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VPT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Veritas Berapakah nilai Veritas (VPT) hari ini? Harga langsung VPT dalam USD ialah 0.000263 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa VPT ke USD? $ 0.000263 . Lihat Harga semasa VPT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Veritas? Had pasaran untuk VPT ialah $ 70.52K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran VPT? Bekalan edaran VPT ialah 268.13M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VPT? VPT mencapai harga ATH sebanyak 0.015653767551023726 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VPT? VPT melihat harga ATL sebanyak 0.000126522648164317 USD . Berapakah jumlah dagangan VPT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VPTialah $ 56.31K USD . Adakah VPT akan naik lebih tinggi tahun ini? VPT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VPTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

