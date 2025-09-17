Lagi Mengenai VR

Victoria VRHargae(VR)

1 VR ke USD Harga Langsung:

$0.003911
+12.87%1D
USD
Victoria VR (VR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:06:44 (UTC+8)

Victoria VR (VR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00309
24J Rendah
$ 0.004029
24J Tinggi

$ 0.00309
$ 0.004029
$ 0.7117743741671182
$ 0.002227327757474757
+11.90%

+12.87%

+35.95%

+35.95%

Victoria VR (VR) harga masa nyata ialah $ 0.00394. Sepanjang 24 jam yang lalu, VR didagangkan antara $ 0.00309 rendah dan $ 0.004029 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VR sepanjang masa ialah $ 0.7117743741671182, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002227327757474757.

Dari segi prestasi jangka pendek, VR telah berubah sebanyak +11.90% sejak sejam yang lalu, +12.87% dalam 24 jam dan +35.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Victoria VR (VR) Maklumat Pasaran

No.915

$ 25.01M
$ 320.80K
$ 66.19M
6.35B
16,800,000,000
ETH

Had Pasaran semasa Victoria VR ialah $ 25.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 320.80K. Bekalan edaran VR ialah 6.35B, dengan jumlah bekalan sebanyak 16800000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 66.19M.

Victoria VR (VR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Victoria VR hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00044595+12.87%
30 Hari$ +0.00113+40.21%
60 Hari$ +0.00062+18.67%
90 Hari$ +0.00124+45.92%
Perubahan Harga Victoria VR Hari Ini

Hari ini, VR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00044595 (+12.87%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariVictoria VR

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00113 (+40.21%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Victoria VR

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, VR mengalami perubahan sebanyak $ +0.00062 (+18.67%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Victoria VR

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00124 (+45.92%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Apakah itu Victoria VR (VR)

Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users.

Victoria VR tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Victoria VR pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak VR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Victoria VR di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Victoria VR anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Victoria VR Ramalan Harga (USD)

Tokenomik Victoria VR (VR)

Memahami tokenomik Victoria VR (VR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Victoria VR (VR)

Mencari cara membeli Victoria VR? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Victoria VR di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VR kepada Mata Wang Tempatan

1 Victoria VR(VR) ke VND
103.6811
1 Victoria VR(VR) ke AUD
A$0.0058706
1 Victoria VR(VR) ke GBP
0.0028762
1 Victoria VR(VR) ke EUR
0.0033096
1 Victoria VR(VR) ke USD
$0.00394
1 Victoria VR(VR) ke MYR
RM0.016548
1 Victoria VR(VR) ke TRY
0.1626038
1 Victoria VR(VR) ke JPY
¥0.57524
1 Victoria VR(VR) ke ARS
ARS$5.7855748
1 Victoria VR(VR) ke RUB
0.327808
1 Victoria VR(VR) ke INR
0.3466412
1 Victoria VR(VR) ke IDR
Rp64.5901536
1 Victoria VR(VR) ke KRW
5.4344814
1 Victoria VR(VR) ke PHP
0.2239102
1 Victoria VR(VR) ke EGP
￡E.0.1894352
1 Victoria VR(VR) ke BRL
R$0.0208426
1 Victoria VR(VR) ke CAD
C$0.0053978
1 Victoria VR(VR) ke BDT
0.479892
1 Victoria VR(VR) ke NGN
5.8893544
1 Victoria VR(VR) ke COP
$15.330737
1 Victoria VR(VR) ke ZAR
R.0.0682408
1 Victoria VR(VR) ke UAH
0.1622098
1 Victoria VR(VR) ke VES
Bs0.6304
1 Victoria VR(VR) ke CLP
$3.73906
1 Victoria VR(VR) ke PKR
Rs1.1183296
1 Victoria VR(VR) ke KZT
2.1320128
1 Victoria VR(VR) ke THB
฿0.1247404
1 Victoria VR(VR) ke TWD
NT$0.118594
1 Victoria VR(VR) ke AED
د.إ0.0144598
1 Victoria VR(VR) ke CHF
Fr0.0030732
1 Victoria VR(VR) ke HKD
HK$0.0306532
1 Victoria VR(VR) ke AMD
֏1.506656
1 Victoria VR(VR) ke MAD
.د.م0.0353418
1 Victoria VR(VR) ke MXN
$0.0720232
1 Victoria VR(VR) ke SAR
ريال0.014775
1 Victoria VR(VR) ke PLN
0.0141052
1 Victoria VR(VR) ke RON
лв0.0167844
1 Victoria VR(VR) ke SEK
kr0.0363268
1 Victoria VR(VR) ke BGN
лв0.006501
1 Victoria VR(VR) ke HUF
Ft1.2930686
1 Victoria VR(VR) ke CZK
0.0806912
1 Victoria VR(VR) ke KWD
د.ك0.00119776
1 Victoria VR(VR) ke ILS
0.0131202
1 Victoria VR(VR) ke AOA
Kz3.5915858
1 Victoria VR(VR) ke BHD
.د.ب0.00148538
1 Victoria VR(VR) ke BMD
$0.00394
1 Victoria VR(VR) ke DKK
kr0.0247826
1 Victoria VR(VR) ke HNL
L0.1033462
1 Victoria VR(VR) ke MUR
0.178285
1 Victoria VR(VR) ke NAD
$0.0684378
1 Victoria VR(VR) ke NOK
kr0.038415
1 Victoria VR(VR) ke NZD
$0.0065404
1 Victoria VR(VR) ke PAB
B/.0.00394
1 Victoria VR(VR) ke PGK
K0.0164692
1 Victoria VR(VR) ke QAR
ر.ق0.0143416
1 Victoria VR(VR) ke RSD
дин.0.3890356

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

