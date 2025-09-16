Apakah itu Virtual X (VRL)

Virtual X is a decentralized, blockchain-powered mobile phone network. This ground-breaking initiative leverages the power of eSIM technology, allowing users to activate their mobile services instantly without the need for a physical SIM card.

Virtual X tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Virtual X pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak VRL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Virtual X di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Virtual X anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Virtual X Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Virtual X (VRL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Virtual X (VRL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Virtual X.

Semak Virtual X ramalan harga sekarang!

Tokenomik Virtual X (VRL)

Memahami tokenomik Virtual X (VRL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VRL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Virtual X (VRL)

Mencari cara membeli Virtual X? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Virtual X di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VRL kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Virtual X Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Virtual X, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Virtual X Berapakah nilai Virtual X (VRL) hari ini? Harga langsung VRL dalam USD ialah 0.00007343 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa VRL ke USD? $ 0.00007343 . Lihat Harga semasa VRL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Virtual X? Had pasaran untuk VRL ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran VRL? Bekalan edaran VRL ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VRL? VRL mencapai harga ATH sebanyak 0.004316360062861883 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VRL? VRL melihat harga ATL sebanyak 0.00005244363770449 USD . Berapakah jumlah dagangan VRL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VRLialah $ 6.11K USD . Adakah VRL akan naik lebih tinggi tahun ini? VRL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VRLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Virtual X (VRL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)