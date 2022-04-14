Tokenomik Vyvo Coin (VSC)

Lihat cerapan utama tentang Vyvo Coin (VSC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Vyvo Coin (VSC) Maklumat

Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace

https://www.vyvo.com/
https://www.vyvo.com/files/VyvoSmartChainWhitepaper.pdf
https://vscscan.org

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Vyvo Coin (VSC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.34M
Jumlah Bekalan:
$ 19.60B
Bekalan Edaran:
$ 941.35M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 71.03M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0868
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.002328293566114493
Harga Semasa:
$ 0.003549
Memahami tokenomik Vyvo Coin (VSC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token VSC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token VSC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik VSC, terokai VSC harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.