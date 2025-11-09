Vision Harga Hari Ini

Harga langsung Vision (VSN) hari ini ialah $ 0.09957, dengan 1.66% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VSN kepada USD penukaran adalah $ 0.09957 setiap VSN.

Vision kini berada pada kedudukan #214 mengikut permodalan pasaran pada $ 335.37M, dengan bekalan edaran sebanyak 3.37B VSN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VSN didagangkan antara $ 0.09783 (rendah) dan $ 0.10017 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.22489627050756025, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.09140693879776117.

Dalam prestasi jangka pendek, VSN dipindahkan -0.30% dalam sejam terakhir dan -6.69% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.08K.

Vision (VSN) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.214 Modal Pasaran $ 335.37M$ 335.37M $ 335.37M Kelantangan (24J) $ 56.08K$ 56.08K $ 56.08K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 418.19M$ 418.19M $ 418.19M Bekalan Peredaran 3.37B 3.37B 3.37B Bekalan Maks 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 Jumlah Bekalan 4,205,669,144.48324 4,205,669,144.48324 4,205,669,144.48324 Kadar Peredaran 80.19% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Vision ialah $ 335.37M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.08K. Bekalan edaran VSN ialah 3.37B, dengan jumlah bekalan sebanyak 4205669144.48324. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 418.19M.