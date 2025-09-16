Apakah itu V Systems (VSYS)

V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more.

V Systems tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus V Systems pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak VSYS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang V Systems di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian V Systems anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

V Systems Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai V Systems (VSYS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset V Systems (VSYS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk V Systems.

Semak V Systems ramalan harga sekarang!

Tokenomik V Systems (VSYS)

Memahami tokenomik V Systems (VSYS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VSYS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli V Systems (VSYS)

Mencari cara membeli V Systems? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah V Systems di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VSYS kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

V Systems Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang V Systems, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai V Systems Berapakah nilai V Systems (VSYS) hari ini? Harga langsung VSYS dalam USD ialah 0.0004805 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa VSYS ke USD? $ 0.0004805 . Lihat Harga semasa VSYS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran V Systems? Had pasaran untuk VSYS ialah $ 1.65M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran VSYS? Bekalan edaran VSYS ialah 3.44B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VSYS? VSYS mencapai harga ATH sebanyak 0.297542300258 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VSYS? VSYS melihat harga ATL sebanyak 0.0002447931117377 USD . Berapakah jumlah dagangan VSYS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VSYSialah $ 132.92K USD . Adakah VSYS akan naik lebih tinggi tahun ini? VSYS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VSYSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

V Systems (VSYS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)