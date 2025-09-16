Lagi Mengenai VSYS

Maklumat Harga VSYS

Kertas putih VSYS

Laman Web Rasmi VSYS

Tokenomik VSYS

Ramalan Harga VSYS

Sejarah VSYS

VSYS Panduan Membeli

Penukar Mata Wang VSYS-ke-Fiat

VSYS Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

V Systems Logo

V SystemsHargae(VSYS)

1 VSYS ke USD Harga Langsung:

$0.0004805
$0.0004805$0.0004805
+3.06%1D
USD
V Systems (VSYS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:08:39 (UTC+8)

V Systems (VSYS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00045
$ 0.00045$ 0.00045
24J Rendah
$ 0.0004854
$ 0.0004854$ 0.0004854
24J Tinggi

$ 0.00045
$ 0.00045$ 0.00045

$ 0.0004854
$ 0.0004854$ 0.0004854

$ 0.297542300258
$ 0.297542300258$ 0.297542300258

$ 0.0002447931117377
$ 0.0002447931117377$ 0.0002447931117377

+0.35%

+3.06%

+50.57%

+50.57%

V Systems (VSYS) harga masa nyata ialah $ 0.0004805. Sepanjang 24 jam yang lalu, VSYS didagangkan antara $ 0.00045 rendah dan $ 0.0004854 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VSYS sepanjang masa ialah $ 0.297542300258, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0002447931117377.

Dari segi prestasi jangka pendek, VSYS telah berubah sebanyak +0.35% sejak sejam yang lalu, +3.06% dalam 24 jam dan +50.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

V Systems (VSYS) Maklumat Pasaran

No.1962

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

$ 132.92K
$ 132.92K$ 132.92K

$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M

3.44B
3.44B 3.44B

5,451,523,147
5,451,523,147 5,451,523,147

2019-01-18 00:00:00

$ 0.0265
$ 0.0265$ 0.0265

VSYS

Had Pasaran semasa V Systems ialah $ 1.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 132.92K. Bekalan edaran VSYS ialah 3.44B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5451523147. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.62M.

V Systems (VSYS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk V Systems hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000014267+3.06%
30 Hari$ +0.0001669+53.22%
60 Hari$ +0.0002153+81.18%
90 Hari$ +0.0001936+67.47%
Perubahan Harga V Systems Hari Ini

Hari ini, VSYS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000014267 (+3.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariV Systems

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0001669 (+53.22%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari V Systems

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, VSYS mengalami perubahan sebanyak $ +0.0002153 (+81.18%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari V Systems

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0001936 (+67.47%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga V Systems (VSYS)?

Semak V Systemshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu V Systems (VSYS)

V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more.

V Systems tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus V Systems pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak VSYS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang V Systems di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian V Systems anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

V Systems Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai V Systems (VSYS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset V Systems (VSYS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk V Systems.

Semak V Systems ramalan harga sekarang!

Tokenomik V Systems (VSYS)

Memahami tokenomik V Systems (VSYS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VSYS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli V Systems (VSYS)

Mencari cara membeli V Systems? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah V Systems di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VSYS kepada Mata Wang Tempatan

1 V Systems(VSYS) ke VND
12.6443575
1 V Systems(VSYS) ke AUD
A$0.000715945
1 V Systems(VSYS) ke GBP
0.000350765
1 V Systems(VSYS) ke EUR
0.00040362
1 V Systems(VSYS) ke USD
$0.0004805
1 V Systems(VSYS) ke MYR
RM0.0020181
1 V Systems(VSYS) ke TRY
0.019830235
1 V Systems(VSYS) ke JPY
¥0.070153
1 V Systems(VSYS) ke ARS
ARS$0.70248139
1 V Systems(VSYS) ke RUB
0.039924745
1 V Systems(VSYS) ke INR
0.04230322
1 V Systems(VSYS) ke IDR
Rp7.87704792
1 V Systems(VSYS) ke KRW
0.663671405
1 V Systems(VSYS) ke PHP
0.027354865
1 V Systems(VSYS) ke EGP
￡E.0.02310244
1 V Systems(VSYS) ke BRL
R$0.002551455
1 V Systems(VSYS) ke CAD
C$0.000658285
1 V Systems(VSYS) ke BDT
0.0585249
1 V Systems(VSYS) ke NGN
0.71823218
1 V Systems(VSYS) ke COP
$1.876953125
1 V Systems(VSYS) ke ZAR
R.0.008346285
1 V Systems(VSYS) ke UAH
0.019782185
1 V Systems(VSYS) ke VES
Bs0.07688
1 V Systems(VSYS) ke CLP
$0.456475
1 V Systems(VSYS) ke PKR
Rs0.13638512
1 V Systems(VSYS) ke KZT
0.26000816
1 V Systems(VSYS) ke THB
฿0.015217435
1 V Systems(VSYS) ke TWD
NT$0.014467855
1 V Systems(VSYS) ke AED
د.إ0.001763435
1 V Systems(VSYS) ke CHF
Fr0.00037479
1 V Systems(VSYS) ke HKD
HK$0.00373829
1 V Systems(VSYS) ke AMD
֏0.1837432
1 V Systems(VSYS) ke MAD
.د.م0.004310085
1 V Systems(VSYS) ke MXN
$0.008826785
1 V Systems(VSYS) ke SAR
ريال0.001801875
1 V Systems(VSYS) ke PLN
0.001724995
1 V Systems(VSYS) ke RON
лв0.00205654
1 V Systems(VSYS) ke SEK
kr0.00443982
1 V Systems(VSYS) ke BGN
лв0.000792825
1 V Systems(VSYS) ke HUF
Ft0.15831514
1 V Systems(VSYS) ke CZK
0.009874275
1 V Systems(VSYS) ke KWD
د.ك0.0001465525
1 V Systems(VSYS) ke ILS
0.001600065
1 V Systems(VSYS) ke AOA
Kz0.438009385
1 V Systems(VSYS) ke BHD
.د.ب0.0001811485
1 V Systems(VSYS) ke BMD
$0.0004805
1 V Systems(VSYS) ke DKK
kr0.003031955
1 V Systems(VSYS) ke HNL
L0.012603515
1 V Systems(VSYS) ke MUR
0.021742625
1 V Systems(VSYS) ke NAD
$0.008346285
1 V Systems(VSYS) ke NOK
kr0.004704095
1 V Systems(VSYS) ke NZD
$0.000802435
1 V Systems(VSYS) ke PAB
B/.0.0004805
1 V Systems(VSYS) ke PGK
K0.00200849
1 V Systems(VSYS) ke QAR
ر.ق0.00174902
1 V Systems(VSYS) ke RSD
дин.0.047593525

V Systems Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang V Systems, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web V Systems Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai V Systems

Berapakah nilai V Systems (VSYS) hari ini?
Harga langsung VSYS dalam USD ialah 0.0004805 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VSYS ke USD?
Harga semasa VSYS ke USD ialah $ 0.0004805. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran V Systems?
Had pasaran untuk VSYS ialah $ 1.65M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VSYS?
Bekalan edaran VSYS ialah 3.44B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VSYS?
VSYS mencapai harga ATH sebanyak 0.297542300258 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VSYS?
VSYS melihat harga ATL sebanyak 0.0002447931117377 USD.
Berapakah jumlah dagangan VSYS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VSYSialah $ 132.92K USD.
Adakah VSYS akan naik lebih tinggi tahun ini?
VSYS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VSYSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:08:39 (UTC+8)

V Systems (VSYS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator VSYS-ke-USD

Jumlah

VSYS
VSYS
USD
USD

1 VSYS = 0.0004805 USD

Berdagang VSYS

VSYSUSDT
$0.0004805
$0.0004805$0.0004805
+2.97%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan