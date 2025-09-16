Apakah itu Dasha (VVAIFU)

vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha.

Dasha tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Dasha pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak VVAIFU ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Dasha di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Dasha anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Dasha Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Dasha (VVAIFU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dasha (VVAIFU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dasha.

Semak Dasha ramalan harga sekarang!

Tokenomik Dasha (VVAIFU)

Memahami tokenomik Dasha (VVAIFU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VVAIFU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Dasha (VVAIFU)

Mencari cara membeli Dasha? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Dasha di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VVAIFU kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Dasha Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Dasha, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dasha Berapakah nilai Dasha (VVAIFU) hari ini? Harga langsung VVAIFU dalam USD ialah 0.002238 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa VVAIFU ke USD? $ 0.002238 . Lihat Harga semasa VVAIFU ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Dasha? Had pasaran untuk VVAIFU ialah $ 2.22M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran VVAIFU? Bekalan edaran VVAIFU ialah 993.30M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VVAIFU? VVAIFU mencapai harga ATH sebanyak 0.21126701735659592 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VVAIFU? VVAIFU melihat harga ATL sebanyak 0.00002140115072816 USD . Berapakah jumlah dagangan VVAIFU? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VVAIFUialah $ 56.05K USD . Adakah VVAIFU akan naik lebih tinggi tahun ini? VVAIFU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VVAIFUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Dasha (VVAIFU) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC